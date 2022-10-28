Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler 6 ve 7 Aralık’ta sözlü savunma verecek

Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 6 ve 7 Aralık’ta Rekabet Kurulu’na sözlü savunma verecek.

Rekabet Kurulu tarafından hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı 6 ve 7 Aralık’ta saat 10.30’da gerçekleştirilecek.