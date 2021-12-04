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Hızlı tren projelerinde etap etap final hazırlığı

Türkiye'yi hızlı tren ağıyla örme hedefi kapsamında, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda yüzde 47 ilerleme sağlanırken bazı projelerde etap etap sona yaklaşılıyor.

Ekonomi 04.12.2021, 13:07
Hızlı tren projelerinde etap etap final hazırlığı

ANKARA(AA) - AA muhabirinin, "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021" kitabından derlediği bilgiye göre, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süreyle ihmal edilen demir yollarında yeni atılım gerçekleştiriliyor.

Multimodal taşımacılığın sağlanması amacıyla demir yolları, yeni anlayışla ele alınıyor. Demir yolları limanlara, havaalanlarına bağlanıyor. Projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demir yolu ulaşımı ekonomiye katkı sağlar hale getiriliyor.

Son 19 yılda demir yollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi. Demir yolu ağı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştı. Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlar yüzde 172, elektrikli hatlar ise yüzde 180 artırıldı.

Ulaştırma ve Lojistik Master Plan öngörüleri doğrultusunda projeleri önceliklendirilerek, çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor.

Bu hatlardan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağlandı. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testleri başladı. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas hattında demir yoluyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

Ankara-İzmir Hızlı Tren hattında yıllık 13,5 milyon yolcu taşınacak

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarında da yüzde 47 fiziksel ilerleme kaydedildi. Ankara-İzmir hattında 14 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 3,5 saate düşürülecek. Proje tamamlandığında 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, İpek Demir Yolu güzergahının ülkeden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birini teşkil ediyor. Projeyle Halkalı-Kapıkule (Edirne) kesiminde yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşmesi planlanıyor.

Üç kesimden oluşan 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Projesi'nin ilk etabı 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımında yüzde 48 fiziksel ilerleme sağlandı.

67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy kesimi için ihale süreci devam ediyor. 9 kilometrelik Halkalı-Ispartakule bölümünde yapım çalışmaları başladı.

Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlandı. Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlantılı 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın üstyapı inşasına başlandı. Proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arasında ulaşım yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.

Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda, Konya-Karaman kesiminin son testleri yapılıyor. Bu kesim yakın zamanda işletmeye açılacak.

Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 83 fiziki ilerlemenin sağlandığı Karaman-Ulukışla hattının açılmasıyla yaklaşık 6 saat süren Konya-Adana kesimindeki ulaşım, 2 saat 20 dakikaya düşecek.

Toplam 192 kilometrelik Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Projesi, dış finansman yoluyla tamamlanacak. Ana yük koridorunun kuzey-güney aksında ihtiyaç duyulan kapasite böylece temin edilecek.

Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren çalışmaları sürüyor

Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattında çalışmalar da devam ediyor. 312 kilometrelik uzunluğa sahip projedeki inşaat çalışmaları 6 kesimde ilerliyor. 2024'te tamamlanması planlanan projeyle Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya inecek.

Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Tren Projesi üzerinde önemle duruluyor. Türkiye açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik değere sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu ulaşımıyla iki kıtayı birbirine bir kez daha entegre edecek.

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı ile 1,5 milyon Kayserili YHT hattına dahil edilmiş olacak. İç Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden Kayseri de YHT seferberliğinden payına düşeni alacak.

Hızlı tren hatlarının yanı sıra konvansiyonel hatlarda da iyileştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu sayede demir yollarının yolcu ve yük taşıma kapasitesi artırılıyor.

Demir yolu yük ve yolcu yoğunluğunu dikkate alarak belirlenen güzergahlarda etüt proje çalışmaları da devam ediyor. Toplam 3 bin 957 kilometrelik hatta ise etüt proje çalışmaları tamamlandı.

#ekonomi
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