"Hızlı Tanışma"yla yeni iş ağları kurdular

İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaç edinen EGİAD’lı genç iş adamları, ‘EGİAD 8. Ticaret Köprüsü’ etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını buluşturan etkinlik, EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezinde (ESKEM) gerçekleşti. İş dünyasının birbiriyle tanıştığı ve iş bağlantısı kurduğu toplantı, tüm Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine de örnek olması açısından da ayrı bir öneme sahip. EGİAD, üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan iş ağlarını kurmak ve genişletmek amacıyla "Hızlı Tanışma” olarak da bilinen organizasyon sayesinde birçok iş bağlantısına ve ortaklığa da bu şekilde zemin hazırlamış oldu.

Pandemi döneminde iş ağlarının sekteye uğraması nedeniyle bu seneki organizasyona da ilgi yüksek oldu. Katılımcıların birkaç dakikalık aralıklarla aynı anda yer değiştirmesi esasına dayanan "Hızlı Tanışma”, kısıtlı sürede en fazla kişinin profesyonel anlamda birbirleriyle tanışmalarını sağladı. Katılımcılar, moderatörün zili çalmasıyla yer değiştirerek farklı iş adamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sosyal sermaye vurgusu

EGİAD olarak üyeler arasındaki iş ortaklıklarına, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş yaşamını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenin yolunun iş ağları oluşturmaktan geçtiğini söyledi.

Yelkenbiçer, sosyal ağların pandemi sonrası dijital ortama taşındığını hatırlatarak, “Bu süreç bize yüz yüze ve doğrudan iletişimin ne kadar etkili olduğunu da gösterdi. Pandemi sürecinde her şeyi dijital bakış açısıyla yönettik. İşler bu şekilde de yürüdü ancak yüz yüze iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Günümüzde iyi bir iş ağı olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. Sosyal sermaye, bir iletişimci için iş hayatına atılırken olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor. Kuvvetli bağlantıları olan bir girişimci çok daha etkili olabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu, desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir iş ağının olabilmesini sağlamaktır. Bunun için de daha ihtiyaç olmadan insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekir. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz" dedi.

"Ön hazırlık oluşturuyoruz"

İş dünyasını bir araya getirerek ve bir ağ oluşturarak onların birbirlerine ihtiyaç duyacakları zaman için ön hazırlık oluşturduklarını kaydeden Yelkenbiçer, "Bağlantılarımızı, iş ağlarımızı, ortak tanıdıklarımızı daha net görüyoruz. Burada önemli bir detayı da eklememiz gerekiyor. Geçmiş başarı ve başarısızlıklarınızı incelediğinizde çevrenizdeki insanların etkisini net bir şekilde görüyorsunuz. İstesek de istemesek de çevremiz hem başarımızı hem de hayat kalitemizi etkiliyor. Bu yüzden kimi tanıdığımız, kimle bağ kurduğumuz hayati derecede önemli. Bugün belki masanızda karşınıza oturan kişi, bugün tanışacağınız arkadaşınız, iş partneriniz, iş ortağınız, sevdiğiniz bir dostunuz, yakın bir arkadaşınız olacak. Bugün burada kurulacak beraberliklerle de EGİAD geleceği sizlerin omuzlarında yükselecek” diye konuştu.

EGİAD Ticaret Köprüsü

EGİAD Ticaret Köprüsü, düzenlenen etkinlikte katılımcıların birkaç dakikalık aralıklarla aynı anda yer değiştirerek kısıtlı sürede en fazla kişinin profesyonel anlamda birbirleriyle tanışmaları amaçlanıyor. Asansör konuşması olarak tanımlanan görüşmelerde, firma ile ilgili bilinmesi istenen en önemli noktalar anlatılıyor. Çok kısa sürede kendi işini anlatabilme, karşı tarafa da doğru soruları sorabilme esasına dayanan bu uygulama ile üye iş adamlarının kendi aralarında iş birliğini artması hedefleniyor.