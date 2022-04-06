Hızlı elektrikli araç şarj istasyonları geliyor

DBE Holding iştiraki FOUR ile Siemens, hızlı şarj ünitesi için iş birliğine imza attı. Anlaşma gereği şirket, Siemens’ten 50 adet 300 kW çıkış gücüne sahip şarj ünitesi satın aldı. Cihazların, elektrikli araçları 25 dakikada şarj edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli firmalarından DBE Holding, Siemens ile hızlı şarj ünitesi için iş birliğine gitti. Anlaşmaya göre DBE Holding iştiraki olan FOUR, Siemens’ten 50 adet hızlı şarj ünitesi satın aldı. DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, gerçekleştirdikleri anlaşmanın tüm sektör paydaşları için verimli olmasını diledi.

Şarj dolum süresi 25 dakikaya düşecek

Anlaşmanın detaylarını değerlendiren Pınar, “Siemens ile iş birliklerimize devam ediyoruz. Kendileri ile yeni bir anlaşma daha imzaladık. Anlaşmaya göre 50 adet 300 kW çıkış gücüne sahip hızlı şarj ünitesi alımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırım kapsamında alımımız, devam eden süreçte 350 adete ulaşıyor olacak. Başlangıç noktası olarak kabul ettiğimiz bu anlaşmayı, FOUR ile yakın zaman içerisinde istasyon sayılarını artırarak Türkiye genelinde sürdürülebilir bir altyapı sistemi kurmayı hedefliyoruz. Şu an Türkiye’de genel kullanıma açık halihazırda kurulu yaklaşık 3 bin 500 adet şarj istasyonu var. Bunların yüzde 95’i 22 kW çıkışa sahip ve bu ürünlerin dolum süreleri 4-6 saati bulabiliyor. Bizim kullanacağımız ürünler DC elektrikle 300 kW çıkış gücünde hizmet veren cihazlar. Bununla birlikte doldurma süreleri araçların bataryalarına göre 25 dakikaya kadar düşüyor olacak” dedi.

Elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pınar, sözlerine şöyle devam etti: “Bu anlaşma ile amacımız sıfırdan yaygın bir ağa ulaşmak. Bugünden, geleceğin teknolojisini hayata geçirmemiz gerekiyor. Kuracağımız istasyonların enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde ederek tamamen çevre dostu üretim yapacağız. Bu imkanla beraber ağır vasıtaların da, elektrikli araç dönüşümünün önünü açmış olacağız. Ülkemizde kurulmuş bulunan DC şarj istasyonları 50-100 kW çıkış gücüne sahip, her ne kadar Türkiye’de bu cihazlar hızlı şarj cihazı olarak isimlendirilse de Avrupa tarafında “Supercharger” ve “Rapidcharger” olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye’nin ilk Rapidcharger’larını Siemens ile Türkiye’de kuruyor olmak bizler için heyecan verici. Elektrikli araçlar noktasında ülkemizin bir dönüşüm içerisinde olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda blok zincir bazlı teknolojilerin her alanda faaliyetini artıracağı bilinciyle de geleceği planlıyoruz. Bu minvalde ülkemizde yenilenebilir enerjinin blok zincir bazlı YEK-G sertifikası ile yönetiliyor olması ülkemiz adına çok önemli bir gelişme. Bu sebeple sağlayacağımız hizmetin, Kyoto Protokolü kapsamında sıfır karbon esası ile hizmet verebilmesi yönünde blok zincir entegrasyonlu altyapımızı sunuyor olacağız. Aynı zamanda şarj hizmeti sağlarken; blok zincir, elektrik depolama, talep dengeleme, yenilenebilir enerji üretiminin tam entegre çalışacağı bir altyapı için Ar-Ge faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz. Ülkemizin yeni nesil teknolojiye altyapı olarak hazır olması, gelişen kullanıcı talebi ve gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği yarınlar için doğru adımlar attığımızı gösteriyor”.

“Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr bir ekonomi için çalışıyoruz”

FOUR ile gerçekleşen iş birliği anlaşması hakkında değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, “Sürdürülebilirlik esaslı büyüme stratejimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz DEGREE stratejimiz ile karbon nötr bir gelecek için çalışıyoruz. DEGREE, karbondan arındırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olmak üzere 6 önceliğimizin adı” dedi.

‘Gelecek için Bugünü Dönüştürme’ yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirten Gelis, “Şirket olarak 165 yılı aşkın süredir ülkemizin teknolojik gelişimine öncülük ediyoruz. Amacı olan teknoloji üreterek endüstrilere, çevreye ve dünyaya fayda oluşturmayı hedefliyoruz. İş birliği yaptığımız, hizmet verdiğimiz kurumların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olmak ve bu sayede karbon nötr bir geleceğe katkı sunmak en önemli amacımız. Sürdürülebilir bir gelecek için elektrikle çalışan araçların öneminin bilincindeyiz. Amacı olan teknoloji bakış açımızla bu alanda hızlı şarj üniteleri üretiyor, kullanıma sunuyoruz. Bu kapsamda DBE Holding iştiraki FOUR ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizi çok kıymetli buluyor, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriyorum" açıklamalarında bulundu.