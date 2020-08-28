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Hitit Üniversitesinden Avrupa’ya laboratuvar hizmeti

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HÜBTUAM) AVRUPA’YA AÇILDI.

Ekonomi 28.08.2020, 13:51
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Hitit Üniversitesinden Avrupa’ya laboratuvar hizmeti

Türkiye’de dünya standartlarında laboratuvar hizmetleri veren Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) Avrupa’ya açıldı.

AR-GE projelerine verdiği alt yapı desteği ile iş dünyası ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten HÜBTUAM, uluslararası standartlarda yaptığı çalışmalarla Avrupa ülkelerine test ve analiz hizmeti vermeye başladı.

İlk olarak 2014 yılında bölgede ihtiyaç duyulan toprak analizleriyle laboratuvar hizmetlerine başlayan HÜBTUAM, daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile tıbbi cihazların mekanikleri ile ayakkabı, deri ve deri ürünlerinde zararlı maddelerin tayini noktasında analiz gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirlikleri merkezi önemli bir işlem hacmine kavuştururken, ayrıca marka değerini de yükseltti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kandaki şeker miktarının tayininde kullanılan glikometre cihazlarının testlerinin gerçekleştirilmesi üzerine yetkilendirilen HÜBTUAM, bu yetkilendirmeyle de Türkiye’de glikometre cihazlarının testlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek laboratuvar unvanını da kazandı.

Bünyesindeki gıda, biyolojik, spektroskopik, kromatografik, polimer, katalitik ve yüzey analiz teknikleri, mekanik test cihazları, örnek hazırlama, PIV ve SEM laboratuvarları ile hizmet veren HÜBTÜAM, geçtiğimiz yıl 54 tanesi yurt dışı olmak üzere 7 bin 400’e yakın yaptığı analizle önemli bir başarıya imza attı.Merkez, 2020 yılının ilk ayrısında ise yaptığı analizlerin yüzde 21’ini yurt dışına gerçekleştirdi.

HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HÜBTUAM) 2014 yılından itibaren ülkemize ve bölgeye hizmet verdiğini söyledi.

Merkez bünyesinde 10 farklı laboratuvar bulunduğunu açıklayan.Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, “Laboratuvarımız dünya standartlarında deney ve test sonuçları verme yetkinliğine sahip. Misyonumuz başta ülkemiz olmak uluslararası alanda test ve analiz hizmetleri sunarak bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE çalışmalarını desteklemek. Bu kapsamda öncelikli misyonumuz üniversitemizdeki AR-GE çalışmalarının alt yapısının oluşturulması. Bölgemizde toprak analizleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan birçok farklı alanda analizler yaparak hizmet sunmaktır. Bununla birlikte ülke ekonomisine katkı sunacak analizlerin yapılması bizim önceliklerimizden birisi” dedi.

Amaçlarının ellerindeki imkanları optimum şekilde kullanarak ülke çıkarları doğrultusunda etkin bir şekilde değerlendirmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurtbaş, “Merkezimizde bir çok alanda laboratuvar hizmeti veriyoruz. Katma değeri yüksek özellikle implantların analizleri gibi, ayakkabı, deri ve deri ürünlerinde zararlı maddelerin tayinleri gibi alanlarda akredite olarak hizmet sunmaktayız. Bunun yanında yerli üreticilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda cari açığa da katkıda bulunmak gibi bir misyonu üstlenmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte 3. nesil, yenilikçi üniversitesi konseptine uygun olarak işbirliklerinin geliştirilmesi, bölgesel olarak sosyal ve teknik içerikli hizmetlerin sunulması, bölgemizde ihtiyaç uyulan alanlarda işbirliğine dayalı AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi bizim amaçlarımızdan birisi.” Şeklinde konuştu.

2019 yılı içerisinde 7 bin 400’e yakın analiz gerçekleştirdiklerini anlatan Kurtbaş, “Bu kısa ve orta vadede hedeflediğimiz bir şeydi. Ayrıca uluslararası standartlarda test yapmanın sonucu olarak Avrupa’ya ilk kez geçen yıl hizmet vermeye başladık. Hollanda’dan gelen talepler doğrultusunda testler ve analizler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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