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HISİAD'dan "sektör komiteleri kurma" çağrısı

- Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu:- "Sanayiciler olarak katma değeri yüksek ihracatı nasıl gerçekleştirebiliriz sorusuna yanıt arıyoruz. Bana göre alt sektörler olmadan bunu gerçekleştiremeyiz. İhracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz"

Ekonomi 02.11.2021, 16:41
HISİAD'dan

İSTANBUL (AA) - Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sanayiciler olarak katma değeri yüksek ihracatı nasıl gerçekleştirilir sorusuna yanıt aradıklarını belirterek, "Bana göre alt sektörler olmadan bunu gerçekleştiremeyiz. İhracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz. Bunun yolu 'sektör komiteleri' kurmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

HISİAD'ın düzenlediği "Dernekler Buluşması" Armatür Derneği'ni, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'ni (EVSİD) ve Mobilya Aksesuar Derneği'ni (MAKSDER) başkanlar düzeyinde bir araya getirdi.

HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörleri toplam ihracata daha fazla katkı sunmak için çözüm arıyor. Geçen yıl 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hırdavat sektörü "kolektif" yaklaşım ile alt sektörlerin çatı STK'larda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Türkiye'nin önde gelen ihracatçı alt sektör temsilcileri ile "Dernekler Buluşmaları" düzenleyen HISİAD, geçen yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan ARMATÜR Derneği, yine geçen yıla 2,5 milyar dolarla imza atan EVSİD ve 200 milyon dolar ihracatı bulunan MAKSDER'i ile bir araya geldi. Dört ihracatçı sektörün ortak talebi, çatı STK'larda ve ihracatçı birliklerinde daha iyi ve güçlü temsil edilmek yönünde oldu.


- "Sektör komiteleri kurulmalı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tecdelioğlu, sanayiciler olarak katma değeri yüksek ihracatı nasıl gerçekleştirilir sorusuna yanıt aradıklarını belirterek, "Bana göre alt sektörler olmadan bunu gerçekleştiremeyiz. İhracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz. Bunun yolu 'Sektör Komiteleri' kurmaktan geçiyor. Sadece hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar. Pandemi yılını 8,2 milyar dolar ihracatla kapattık. 800 bine yakın çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. İhracat birim değerimiz 5 dolar seviyelerinde. Avrupa'da bu rakam 10 dolar. Gidilecek daha çok yolumuz var. Çatı STK'larda daha güçlü temsil edilirsek bu yolu kısa zamanda alabiliriz." ifadelerini kullandı.

ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan de şunları kaydetti:

"Birçok sektör ihracatını farklı birliklerin çatısı altında yapıyor. 2020’yi 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektörü de aynı durumundan muzdarip. Bizim ihracatçımız Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne dağılmış durumda. Tek bir çatı altında toplanamadığımız için de temsil gücümüz zayıf kalıyor. Halbuki çatı birliklerin temelini bizim gibi alt sektörler oluşturuyor. Hep birlikte uzun yıllardır maalesef sadece birkaç alt sektöre ağırlık veriliyor. Bu destek alan sektörler de nedense başkanlarının mensubu olduğu sektörler oluyor. Bu durumun artık değişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz."


- "STK'larda temsiliyet özelinde yeni bir yapının kurulması gerekiyor"


EVSİD Başkanı Talha Özger ise sivil toplum kuruluşlarının iş dünyasının sinir uçları gibi olduğunu ifade ederek, "Sürekli sanayici ve ihracatçıların nabzını yoklayarak piyasadaki gelişmeleri, varsa problemleri zamanında görmemizi sağlar. Örgütsel birlikteliği başarılı olan sektörler diğerlerine göre daha öne geçer. Bu nedenle bizlerin bir şekilde ağaç yapısını iyi oluşturmamız gerekiyor. En altta meslek örgütleri, onun üzerinde daha geniş yelpazede faaliyet gösteren odalar ve birlikler, en tepede de bakanlıkları düşünelim. Bir Bakanlığın odalar ve birlikler kadar, onların da meslek örgütleri kadar sanayicinin yanına inmesi çok mümkün olamıyor. Bu, çok da doğal aslında. Bu açıdan meslek örgütlerinin ve derneklerin desteklenmesi ve çatı STK'larda güçlü bir şekilde temsil edilmeleri kritik önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

MAKSDER Başkan Vekili Mustafa Keten de ihracatın gerçek kahramanlarının alt sektörler olduğunu ve çatı STK'larda temsiliyet özelinde yeni bir yapının kurulması gerektiğini kaydetti.

#HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu
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