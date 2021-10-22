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Hisarcıklıoğlu: Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası reel sektörümüz tedirgin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nin faiz indirimi kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle reel sektörün 'tedirgin' olduğunu söyledi.

Ekonomi 22.10.2021, 15:44
Hisarcıklıoğlu: Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası reel sektörümüz tedirgin

Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır." ifadesini kullandı.

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