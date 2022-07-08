Hisarcıklıoğlu: “Kurban Bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın günüdür”

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, kardeşlik duygularını hatırlatan en anlamlı günler olduğunu vurgularken, “Bayramların özündeki sevgi ve huzurun tüm dünyaya hâkim olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Dostluk ve kardeşliğin simgesi, paylaşmanın, dayanışmanın en güçlü şekilde vurgulandığı mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bu günler; umutların tazelenmesi, küslüklere son verilmesi ve yaşamın koşturmacası içerisinde zaman zaman unuttuğumuz güzel değerlerin tekrar hatırlanması bakımından en iyi fırsattır. Özünde sevgi ve paylaşmak vardır.

Bayramın güzelliği komşumuzun, kardeşimizin evinde de huzur varsa, sevinç varsa anlam kazanır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, herkesin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum.”