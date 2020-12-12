Hırsızlık olaylarına alarmlı silindirli önlem
Türk mühendisler tarafından geliştiren Alarmlı Silindir, zorlandığında tuzak kısmından kırılarak alarm devresini aktif hale getiriyor. Alarmlı Silindir, iki aşamalı tuzaklı silindir teknoloji sayesinde tuzak bölümü kırılarak silindire ulaşımı engellediği gibi, 100 desibellik alarmıyla çevreyi uyararak, hırsızı eve giremeden kapıda durduruyor.
Türk mühendisler tarafından geliştiren Alarmlı Silindir, zorlandığında tuzak kısmından kırılarak alarm devresini aktif hale getiriyor. Alarmlı Silindir, iki aşamalı tuzaklı silindir teknoloji sayesinde tuzak bölümü kırılarak silindire ulaşımı engellediği gibi, 100 desibellik alarmıyla çevreyi uyararak, hırsızı eve giremeden kapıda durduruyor.
Kale Kilit’in geliştirdiği Alarmlı Silindir; hırsızı eve girmeden kapıda durduruyor. Yüzde 100 yerli bilgi, teknoloji ve teknik malzeme kullanılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Alarmlı Silindir’in, kötü niyetli kişiler tarafından zorlandığında, dışta kalan silindirin tuzak kısmından kırılması ve 100 desibel seviyesinde alarmı çalmaya başlıyor. Bu sayede de hırsızın yaşam alanlarına girmesi engelleniyor.
Alarm sisteminden bağımsız çalışıyorAyrıca zorlama sonucu silindirin sadece dışarıdaki kısmı kırıldığından, kilit kullanılabilir halde oluyor ve değiştirilene kadar eve anahtar ile girilmesine imkân tanıyor. Alarmlı Silindir’in içerisinde alarmın çalmasını sağlayan biri yedek, iki pil bulunuyor ve pil bittiğinde yenisiyle değiştirilerek ürün kullanılmaya devam ediliyor. Başka herhangi bir alarm sistemine ihtiyaç duymadan çalışan Alarmlı Silindir, bu sayede tüm mekanlarda kullanılabiliyor. Türkiye’de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu olan ürün, anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alınarak, kolayca monte edilebiliyor.
|Takımlar
|O
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|1. Alanyaspor
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|23
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|18
|6. Kasımpaşa
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|18
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|18
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|17
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|15
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|15
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|11
|13
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|11
|13
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|10
|12
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|10
|10
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|11
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|10
|8
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|11
|6
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|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Man City
|10
|18
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
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|14
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|14
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|14
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|14
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|12
|13
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|11
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|15. Getafe
|11
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
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