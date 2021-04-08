Herkes merak ediyor: 14 yaşındaki milyarder kim?

ABD'de yayımlanan ekonomi ve finans dergisi Forbes 34 yıldır olduğu gibi bu yıl da milyarderler listesini yayınladı. En tepede Amazon CEO'su Jeff Bezos'un bulunması pek şaşırtıcı olmadı ama listenin derinliklerinde çok sürpriz isimler karşımıza çıktı.

Bunlardan bir tanesi de listenin 925'inci sırasında yer alan Kevin David Lehmann. 5 Mart itibarıyla en az 1 milyar dolar net serveti olan 2 bin 755 kişinin oluşturduğu listenin halihazırdaki en genç üyesi olan Lehmann, oldukça merak uyandırdı.