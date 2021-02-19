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Herkes arsa almaya başladı! Fiyatlar yarı yarıya yükseldi...

Yılın en kârlı yatırımlarından biri arsa oldu. Bir taraftan yatırımcılar, bir taraftan da ‘uzaktan çalışmak’ isteyenler nedeniyle, fiyatlarda yüzde 50’ye varan artış yaşandı.

Ekonomi 19.02.2021, 10:32
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Herkes arsa almaya başladı! Fiyatlar yarı yarıya yükseldi...

Gayrimenkul sektörü 2020 yılında; konut, işyeri, arsa, tarla gibi hemen hemen tüm alanlarda yüksek satış rakamlarına erişti. Ancak yılın en büyük sürprizini başta büyükşehirlere yakın olan illerdeki arsalar yaptı. Arsa satışlarının ve fiyatlarının artmasında etkili iki önemli neden var. Bunlardan ilki, korona virüs pandemisinin ‘yeni normal’i; kalabalıktan uzaklaşmak, şehir çeperlerine ve düşük nüfuslu illere yönelme ile yazlık bölgelerin aynı zamanda kış ayları için de tercih edilmesi olarak karşımıza çıktı. Yine pandemi etkisiyle artan uzaktan çalışma modeli ise kimi şirketlerde kalıcı hale getirildi. Bu sayede beyaz yakalılar, her zaman hayalleri olan ‘bahçeli ev’ fikri için arsa alımı yaptılar. Diğer güçlü bir neden ise, arsa yatırımlarının getirisinin son birkaç yıldır konuttan daha fazla olması olarak gösteriliyor. Pandeminin de etkisiyle yatırımda imarlı arsa trendi gücüne güç katmış oldu. 

Arsaya hücum

Arsa arayışındaki artış ve yatırım talebini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, özellikle son birkaç yıldır yükselen getiriye dikkat çekti. Maya, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Getirisi daha fazla’

“Arsaların yeni yatırım trendi olmasının 2 farklı sebebi var. İlkini salgının etkisi olarak nitelendirilebiliriz. Burada kent merkezinde kalmanın, içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla zorunlu olmadığı keşfedildi. Bu nedenle daha sakin, daha fazla açık hava ve doğa ile temas edebileceğimiz yerler ön plana çıktı. Burada da yatırımcı ilgisi boş bir arsa alıp üzerinde binayı inşa etme şeklinde ya da daha büyük metrekaredeki arsaları geliştiricinin proje üretmesine uygun hale getirme şeklinde oldu. Buradaki artış oranları bölgelerine göre çok farklılık göstermekle birlikte kıyı bölgelerinin ve kent çeperlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yatırımcıların arsaya ilgisinin bir diğer nedeni ise aslında çok daha önce başlamıştı. Konut getirilerinin 2015 yılından sonra azalması ile birlikte yatırım tarafında ilgi konuttan arsaya kaymıştı. Arsa yatırımlarının getirisi geçtiğimiz 5 yılda konuta kıyasla bölgesine göre değişmekle birlikte özelikle yeni gelişme alanlarında daha fazla idi… Biraz da bu kaymanın geri dönüşü bu dönemde görüldü.”

İstanbul’a yakın

Arsa yatırımı yapmak ve kendi konutunu inşa etmek isteyenler genellikle İstanbul ve İzmir’e yakın illeri tercih ediyor. Otoyolların da etkisiyle, pek çok şehirde arayış var. Balıkesir’den Muğla’ya, Çanakkale’den Manisa’ya kadar arazi fiyatlarında yıllık yüzde 50’ye varan fiyat farkları görülüyor.

% 30’un üzerinde

GABORAS Gayrimenkul Borsası Veri Direktörü Orhan Vatandaş, gayrimenkul satışlarındaki 500 milyar liralık işlem hacminin yüzde 62’sini konut satışlarının oluşturduğunu anlatırken, arsa satışları payının da oldukça yüksek olduğunu söyledi. Vatandaş, “Arsa yatırımları, İstanbul’a yakın iller ve yazlık bölgelerde arttı. Talep, fiyatlara da yansıdı. 2019’da 150 bin lira olan arsa fiyat ortalaması 2020’de 200 bin liranın üzerine çıktı. Marmara Bölgesi ve Muğla gibi iller fiyat artışında öne çıktı” dedi.

Orhan Vatandaş, dövizdeki oynaklık ve belirsizlikler nedeniyle alternatif yatırım aracı olarak gayrimenkulün yerini koruduğu belirtti. Vatandaş, “2020 sonu ve 2021 başı itibarıyla, dövizde TL’ye karşı yaşanan gerilemenin 2021’de gayrimenkulü, tüketici nezdinde önemli yatırım araçları arasına sokması bekleniyor. Arsa fiyatlarındaki son dönem artışlarının 2021’de devam etmesi, yıl sonu itibariyle yatırımcılarına yüzde 20=30 oranları arasında getiri sağlaması beklenmektedir” diye konuştu.

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