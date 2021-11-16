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Her yıl, doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 10'u prematüre olarak dünyaya geliyor

- Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel:- "Her yıl 17 Kasım'da gerçekleşen Dünya Prematüre Günü kutlamalarının sorumlulukları yüksek olan ailelerimizin toplumca yanlarında olduğumuzu hatırlatması açısından ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir"

Ekonomi 16.11.2021, 13:48
Her yıl, doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 10'u prematüre olarak dünyaya geliyor

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Her yıl canlı doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 8-10'u erken doğum yani prematüre olarak dünyaya gelmektedir. Prematüre bebeklerin takibinde gelişen sağlık hizmetleri yanında, anne-bebek iletişimi açısından sosyal ve duygusal hazırlık gibi takiplerin yapılması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi açıklamasına göre, dünyada ve Türkiye'de doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek takiplerindeki olanakların giderek artması yüksek riskli yenidoğan olarak kabul edilen prematüre bebeklerin yaşam şansını ve kalitesini artırıyor. Bu nedenle her yıl dünyada ve Türkiye'de prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" olarak kutlanıyor.

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, Dünya Prematüre Günü nedeniyle prematüre bebek bakımları ile ilgili olarak ailelere tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Güzel, "Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 canlı bebek doğumu gerçekleşmiştir. Her yıl canlı doğan bu bebeklerin yaklaşık yüzde 8-10'u erken doğum yani prematüre olarak dünyaya gelmektedir. Prematüre bebeklerin takibinde gelişen sağlık hizmetleri yanında ailelerle taburculuk sonrası yakın iletişim, ailelerin prematüre bebeklerin sorunları ile ilgili bilgilendirilmesi, olası kronik hastalıklar açısından yakın izlem, akciğer hastalıklarından koruyucu özel aşılama takipleri, anne-bebek iletişimi açısından sosyal ve duygusal hazırlık gibi takiplerin yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca sıklığı prematüre bebeklerde daha fazla görülen serebral palsi, körlük, sağırlık, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu gibi sağlık sorunlarına yönelik ailelerin bilgilendirilmesi ve uzun süreli izlemlerde sağlık çalışanların farkındalığının artırılması amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinlikleri daha da önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.


- "Bebek odaları mutlaka güneş ışığı almalı"


Bebek odalarının mutlaka güneş ışığı alması gerektiğini belirten Güzel, şunları kaydetti:

"Oda ısısı 22-24 derece olmalı ve bebek yatağı anne odasında yer almalıdır. Bebeklerimizin bulunduğu ortamda kesinlikle sigara içilmemelidir. Olası rahatsızlıkların erken bulgusu olarak ailelerimizin dakika solunum sayısı, kalp atım hızı, beden ısısı gibi durumları değerlendirme konusunda hekimlerinden gerekli bilgileri almaları gerekmektedir. Ateş, kusma, beslenmede azlık, sık nefes alma, nefeste durma, sarılık, uykuya meyil gibi durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır. El yıkama, temizlik, hijyen kurallarına özellikle pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak daha dikkat edilmelidir. Hasta kişilerle temas engellenmeli eğer anne emziriyor ve hasta ise mutlaka maske kullanarak emzirmelidir.

Özel bakım gerektiren hastalık durumlarında gastrik tüp ile beslenme, infüzyon pompası, ev tipi mekanik ventilatör, aspiratör, nabız oksimetre, trakeostomi bakımı gibi sağlık ve teknik problemlerde ani gelişen sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Evde bakım sırasında kullanılan aspiratör, nabız oksimetre, mekanik ventilatör gibi elektrikle çalışan aletler için evde güç kaynağımız olmalıdır. Dil becerisi, ince motor, kaba motor, kişisel sosyal iletişim basamakları aralıklı olarak yakından takip edilmelidir. Belli periyotlarla yapılması gereken göz, kardiyolojik, işitme ve nörolojik muayeneleri ihmal edilmemelidir. Tüm takiplerin uygun yapılabilmesi için özellikle evde bakım tedavisi alan hastalarda ulaşım, iletişim, teknik destek gibi konularda sorunların çözülmesi gereklidir."

Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Her yıl 17 Kasım'da gerçekleşen Dünya Prematüre Günü kutlamalarının sorumlulukları yüksek olan ailelerimizin toplumca yanlarında olduğumuzu hatırlatması açısından ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Bu kapsamda sağlık çalışanları olarak geleceğimizi umudu olan yavrularımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

#Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel
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