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Her yıl 1.7 milyar ekmek çöp oluyor

"GIDANI KORU, SOFRANA SAHİP ÇIK" ETKİNLİĞİNDE KONUŞAN KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ FUNDA ÖZEL, DÜNYA'DA HER GÜN 25 BİN İNSANIN AÇLIK SEBEBİYLE HAYATA GÖZLERİNİN YUMDUĞUNU, ÜLKEMİZDE İSE HER YIL 1.7 MİLYAR EKMEĞİN ÇÖPE ATILDIĞINI SÖYLEDİ.

Ekonomi 28.09.2020, 10:27
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Her yıl 1.7 milyar ekmek çöp oluyor

"Gıdanı Koru, sofrana sahip çık" etkinliğinde konuşan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, Dünya’da her gün 25 bin insanın açlık sebebiyle hayata gözlerinin yumduğunu, ülkemizde ise her yıl 1.7 milyar ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan "Gıdanı Koru, sofrana sahip çık" isimli kampanya kapsamında bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşa kampanya logolu geri dönüştürülebilir çanta, mutfak önlüğü, şapka gibi hediyeler dağıttı. Düzenlenen etkinlikte gıda israfı ve gıdaların yeniden kullanımı hakkında afiş ve broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Müdürü Funda Özel "Dünya’da her gün 25 bin insan açlık sebebi ile hayata gözlerini yummaktadır. Ülkemizde her yıl 1.7 milyar ekmek çöpe atılmaktadır. Alışveriş yaparken ihtiyacımız kadarını almalı, aldığımız ürünleri iyi muhafaza etmeli ve etkin kullanmalıyız. Gıda bizim milli servetimizdir, ona sahip çıkmak vatandaşlık görevimizdir" şeklinde konuştu.

Gün boyu süren etkinlikte vatandaşların yoğun ilgisi gözlendi.

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