Her gün tonlarca kum midyesi avlayıp, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyorlar

Kocaeli’de Kefken Limanı’nda günde ortalama 200 ton kum midyesi avlanarak, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Karadeniz kıyısı Kandıra’nın Kefken Limanı’nda tonlarca kum midyesi toplanıyor. Limanı, kum midyesi için günde 11 gemi kullanıyor. Her bir gemi günde 10 ila 20 ton arası kum midyesiyle limana yanaşıyor. Büyük çuvallarla tırlara yüklenen kum midyeleri önce işlenmesi için Çanakkale ve Bandırma’ya gönderiliyor. Ardından başta İtalya, İspanya, Fransa olmak üzere Güney Kore gibi dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediliyor. Her sene 1 Eylül’de başlayan kum midyesi avlama sezonu 15 Nisan’a kadar sürüyor. Balıkçılar arasında "Cikcik" diye adlandırılan kum midyesi, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

"Kum midyesi 1987’den beri Karadeniz’de avlanıyor"

Uzun yıllardır kum midyesi avcılığı yapan Nedim Kaya, "Kum midyesi 1987’den beri Karadeniz’de avlanıyor. Genelde İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ihracatı olan bir ürün. Bu işi yapan 30-40 tekne var. Herkes buradan ekmek yiyor. Kum midyesi kumda yetişen bir ürün. Karadeniz’de, bu sahillerimizde bol miktarda var. Avrupa’nın taleplerini aşağı yukarı karşılıyoruz. Günlük tekne başına 10 ton, 200 çuval kadar avlanıyor. Kefken’de 11 tekneyle avlanılıyor. Karadeniz’de, Sakarya’da, Melenağzı’nda da bu iş yapılıyor. Oralarda da bu işi yapan tekneler var" dedi.

"Türkiye’ye dolar bazında iyi bir katkısı var”

Kefken Su Ürünleri Kooperatifi’nde görev yapan Oktay Bayrak ise "Kum midyesi, Kefken’e olduğu gibi ülkemize de büyük gelir sağlıyor. Kefken Limanı’nda 11 tekne çalışıyor. Her tekne günlük 10 ton ile 20 ton arası hesaplandığında günlük en az 200 ton kum midyesi sağlıyoruz. Bunları önce Çanakkale ve Bandırma’ya yolluyoruz. Buralarda işlenip ardından Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye’ye dolar bazında iyi bir katkısı var. İtalya, İspanya, Fransa, Güney Kore gibi ülkelere ihracat yapılıyor" diye konuştu.

"Balıkçıların dilinde ’Cikcik’ olarak biliniyor"

Kum midyesinin özelliğinden ve verimliliğinden bahseden Bayrak, "Kum midyesi Karadeniz’e özgü, kumda oluşan bir midye. Öldüğü zaman kum oluyor. Biz balıkçıların dilinde ‘Cikcik’ diye biliniyor. Kum midyesi, yurt dışından gelerek bilinen bir isim. Her sene 1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’a kadar avlanması serbest. Bu tarih aralığında teknelerimiz denize çıkıp bu madeni tutuyorlar. Tıpkı balıkta olduğu gibi geriye kalan periyotta avlanması yasak. Kotalı bir ürün. Bu da biraz kısıtlanmaya sebep oluyor. Yetkililerimizin kotayı yeniden düzenlemesi çok iyi olur. Hem ihracat açısından da daha iyi olur. Ne kadar çok yakalanırsa o kadar ihracatımız olur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Limanımızın büyütülmesi için gerekli destekleri bekliyoruz"

Limanın yetersiz kaldığını, büyütülmesi halinde Türkiye ekonomisine daha da iyi katkı sağlayabileceklerini belirten Bayrak, "Liman olarak bu işi karşılayamıyoruz. Limanımız çok küçük. En büyük sorunumuz bu. Bununla ilgili başvurularımız oldu. Limanımızın büyütülmesi için gerekli yerlerden gerekli destekleri bekliyoruz. Bugün limanımızda 11 tekne faaliyet gösteriyor. Limanımız yeterli olsa 50 tekne faaliyet gösterecek. Bu da bizim için, Kefken için, Kocaeli için, Türkiye için büyük bir gelir kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.