Hepsiburada’nın kasım kampanyasına Cem Yılmaz’dan destek

İSTANBUL(AA) - Hepsiburada’nın Gebze’deki Akıllı Operasyon Merkezi çalışanları, sürpriz bir konukla keyifli dakikalar geçirerek yorgunluk attı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tanıtım reklamlarında kurye montunu giyerek motoruyla sipariş yetiştirmeye çalışan Cem Yılmaz, 21-26 Kasım tarihlerinde "Efsane Cuma" indirimleriyle katlanarak artacak yoğun sipariş dönemi öncesi Gebze’deki operasyon merkezinin konuğu oldu.

Yine kurye montuyla çalışanlar arasına karışan Cem Yılmaz, Gebze Operasyon Merkezi’ndeki çeşitli departmanları gezdi, keyifli sohbeti ve esprileriyle Hepsiburada çalışanlarına moral verdi.

Hepsiburada Operasyon Merkezi’nde paketlemeye de destek veren Cem Yılmaz, paket yaptığı kitabı imzaladı. Mersin'li Hepsiburada müşterisine Cem Yılmaz imzalı kitap gitti.



