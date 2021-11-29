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Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına bir ödül daha

- Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş:- "Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz"

Ekonomi 29.11.2021, 15:27
Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına bir ödül daha

İSTANBUL(AA) - Hepsiburada, 2017 yılında hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile Sürdürülebilirlik Akademisi’nin bu yıl düzenlediği “Sürdürülebilir İş Ödülleri” organizasyonunda ‘Kadının Güçlendirilmesi’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük sürdürülebilir markalar topluluğu Sustainable Brands’in Türkiye partneri olan Sürdürülebilirlik Akademisi, her yıl enerji, karbon, atık ve su yönetimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadının güçlendirilmesi gibi iş dünyasında sürdürülebilirlik açısından kilit öneme sahip 15 kategoride, Türkiye’nin en iyi şirketlerini seçti. Sürdürülebilirlik Akdemisi’nin bu yıl verdiği Kadının Güçlendirilmesi ödülü de teknoloji şirketleri arasında bu konuda en öne çıkan Hepsiburada’nın oldu.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 2017 yılında hayata geçirildi. Türkiye’nin kadınlarının ekonomiye katılımlarını desteklemek için başlatılan program dahilinde, girişimci kadınlara indirimli komisyon oranlarından faydalanma, reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo gibi imkanlar sunuldu.

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında, bugüne kadar 23 bin girişimci kadına, 65 kadın kooperatifine ve 15 sivil toplum kuruluşuna destek oldu. Bugüne kadar Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’ndan faydalanan kadınların yüzde 95’i satış başarısı göstererek işlerini 98 kat büyüttüler.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı, kapsamlı çalışmaları neticesinde 2019 yılında Communicate Magazine The Corporate Engagement Awards kapsamında “En İyi Uygulama” seçildi, 2020 Media Cat Felis Ödülleri’nde “CSR” kategorisinde altın dereceyi aldı. Son olarak 2021 The Global Business Excellence Ödülleri’nde Üstün İş (Outstanding Business) kategorisini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, Sürdürülebilirlik Akademisi’nden ‘Kadının Güçlendirilmesi’ kategorisinde aldıkları ödülün ayrı bir önemi olduğunu kaydetti:

Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsiburada’nın ana felsefesi, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların iş gücüne katılımlarının ve ticarette güç kazanmalarının bir gereklilik olduğudur. Hepsiburada ailesi olarak bu vizyona ve felsefeye gönülden inanıyor ve bu hedefte kadınlara her gün daha fazla destek olabilmek için çalışıyoruz. Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Akademisi’nden Kadının Güçlendirilmesi dalında aldığımız ödül, bizim için hem son derece büyük bir sevinç ve gurur hem de bu hedefteki kararlı çalışmalarımız açısından önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

#hepsiburada
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