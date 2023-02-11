Hepsiburada’nın deprem bölgesi için sağladığı yardımların toplam değeri 105 milyon TL’ye ulaştı

Hepsiburada, deprem felaketinden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlattığı çalışmalarını bin 500 gönüllü çalışanı, 120 aracı ve lojistik imkanlarıyla sürdürüyor. Hepsiburada, müşterilerin Deprem Yardımlaşma Seferberli kapsamında platform üzerinden satın aldığı ürünlerin yüzde 60’ını afet bölgesine ulaştırdı.

Hepsiburada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla depremin ilk saatlerinden itibaren başlattığı çalışmalarını bin 500 gönüllü çalışanı, 120 aracı ve lojistik imkanlarıyla sürdürüyor. Hepsiburada’dan yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı’nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne bugüne kadar 250 bin Hepsiburada müşterisinin 1 milyon yardım ürünü satın alarak katıldığı kaydedildi. Seferberlik kapsamında ayrıca kullanıcıların AFAD, Kızılay, Ahbap ve AKUT iş birliğiyle platform üzerinden sunulan 200 bin dijital destek kartı ile seferberliğe destek sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm imkanlarımızla bölgeye destek olmak için aralıksız çalışıyoruz. Bakanlıklar, yerel yönetimler, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda, bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz” ifadesine yer verildi.

Bin 500 Hepsiburada çalışanı deprem için seferber oldu

Hepsiburada, bin 500 gönüllü çalışanını “deprem seferberliği” çalışmalarına kanalize ettiğini, depremden etkilenen bölgelerde bulunan toplam 120 aracın ve tüm lojistik imkanların yine bölgeye destek için kullanıldığını vurguladı.

Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satın alınan ürünlerin yüzde 60’ı ulaştı

Açıklama şöyle devam etti: “Hepsiburada ve paydaşlarının bağışladığı ürünleri taşıyan tırlarımız deprem bölgesine sevkiyata devam ediyor. 11 Şubat saat 08.00 itibarıyla Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında müşterilerimizin platformumuz üzerinden verdiği siparişlerin yüzde 60’ı deprem bölgesine ulaşmış durumda. Yardımlar Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’e teslim edildi. Lojistik kabiliyetlerimiz, görevli ve gönüllü ekiplerimizle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda 7/24 sahada olmaya ve tüm yardımları organize bir şekilde depremzedelere ulaştırmaya devam ediyoruz.”