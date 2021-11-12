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Hepsiburada’dan yaklaşık 10 bin KOBİ’ye 5 milyon TL reklam desteği

-Hepsiburada ve Facebook’un oluşturduğu ortak performans reklam platformu aracılığı ile Hepsiburada üyesi KOBİ’ler milyonlarca kişiye ulaşma ve satışlarını artırma imkanına kavuşacak

Ekonomi 12.11.2021, 15:49
Hepsiburada’dan yaklaşık 10 bin KOBİ’ye 5 milyon TL reklam desteği

İSTANBUL(AA) - Yeni nesil dijital reklam çözüm ve teknolojileri sunduğu HepsiAd ile e-ticaret hacmini daha hızlı ve kararlı şekilde büyütmek için pazaryerindeki işletmelere inovatif hizmet ve servisler sunan Hepsiburada, bu amaçla bu kez dünya sosyal medya devlerinden Facebook ile iş birliği yaparak yepyeni bir reklam platformu oluşturdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde satış yapan her 3 işletmeden 1’inin e-ticarete başladığı ilk e-ticaret platformu konumunda olan ve Türkiye’de e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkı sağlayan Hepsiburada’nın Facebook iş birliği ile oluşturduğu bu yeni nesil sosyal medya reklam ürünü ‘Managed Partner Ads (MPA)’ yani ‘İş ortağı Yönetimli Reklam’ platformu, 3 Kasım itibarıyla işletmelerin kullanımına açılıyor.

Hepsiburada ve Facebook ortaklığı ile oluşturulan ve KOBİ’lere özel lanse edilen bu performans reklam platformu sayesinde Hepsiburada üyesi işletmeler, Hepsiburada verilerini kullanarak Facebook ve Instagram üzerinden en verimli şekilde hedefli reklamlarını verebilecekler.


-Ziyaret edilme trafiğini 10, satışları 3 kat artırma imkanı


Türkiye’nin Hepsiburada’sı ve sosyal medya devi Facebook iş birliği ile kullanıma sunulan bu yeni nesil reklam platformu ile Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan KOBİ’ler, Facebook ve Instagram üzerinden verecekleri reklamlarıyla ziyaret trafiklerini 10 kat ve satışlarını ise 3 kat artırma imkanı bulacaklar.

Hepsiburada ve Facebook’un uzman ekiplerinin ortak çalışmalarıyla, KOBİ’lere büyük bir marka bilinirliğini ve satışlarını artırma imkanı sunan MPA’nın kurulumu, yönetimi ve kullanımı da son derece kolay kurgulandı. Hepsiburada üyesi işletmelerin, logolarıyla birlikte Facebook’ta bir sayfa oluşturmalarıyla başlayan MPA reklam platformunun kurulum ve reklam verme süreci, Hepsiburada üye işletmelerine özel olarak oluşturulan Facebook reklam panelinde varlık tanımlama, bütçe belirleme, reklamı oluşturma, ürün inceleme ve ön izlemeyi kapsayan 5 adımda ve sadece 30 saniye süren işlemlerle tamamlanıyor.

Bu basit adımlarla öne çıkarılmak istenen ürün ve sunulan kampanyanın detaylarıyla kolayca hazırlanan reklam, saatler içinde Facebook ve Instagram üzerinden milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşuyor. Son derece kolay kullanımı sayesinde Hepsiburada üyesi işletmeler, Facebook ve Instagram’da yer alacak reklamlarının bütçelerini ve kampanyalarını da anlık olarak yönetebiliyor.


-Toplamda 5 milyon TL’lik bütçe desteği

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Dünya sosyal medya devi Facebook iş birliği ile platformu üzerinden satış yapan üye KOBİ’ler ve paydaşlarına bu muazzam yeni nesil reklam desteğini sunan Hepsiburada, şimdiden 10 bine yakın üyesinin kullanımına sunulan 3 Kasım’da uygulamaya sokulacak ‘Managed Partner Ads (MPA)’ yani ‘İş ortağı Yönetimli Reklam’ platformuna özel, 31 Aralık’a kadar bu platformu kullanacak üyelerine bireysel olarak 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon TL’lik bütçe desteği de sağlayacak.

#hepsiburada
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