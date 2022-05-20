Hepsiburada’dan, Hepsipartner İş Ortağım ile satıcılarına yeni imkanlar

E-ticaret platformu Hepsiburada, satıcılarının verimliliklerini arttırmaya yönelik uygulaması Hepsipartner’in yeni platformu İş Ortağım üzerinden paydaşlarına finansal, dijital, operasyonel, sosyal ve ticari alanlarda ayrıcalıklı birçok imkan daha sunacak.

Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan işletmelerin, mağazaları ya da ofisleri dışından da e-ticaret platformu bağlantılı siparişlerini ve satışlarını güvenli, hızlı ve verimli şekilde yönetebilmelerine imkan tanıyan Hepsipartner uygulaması, şimdi de yeni geliştirilen Hepsipartner İş Ortağım platformuyla satıcıları arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu paydaşlarına özel ayrıcalıklı avantajlar dünyası Hepsipartner İş Ortağım platformu; akaryakıt, sigorta, bankacılık ve finans, lojistik ve kargo başta olmak üzere, çeşitli sektörlerdeki iş ortaklarının birçok ürün ve hizmetten ayrıcalıklı fiyat ve koşullarla faydalanabilmesini sağlayacak. Fiyat ve koşulları piyasa şartlarına göre daha avantajlı olacak platformda, ürün ve hizmetler tüm Hepsiburada satıcılarının kullanımına sunulacak. E-ticaret platformunun satıcıları, cep telefonları ya da bilgisayarlarından Hepsipartner İş Ortağım platformunu kolaylıkla takip edebilecek, yararlanmak istedikleri ürün ve/veya hizmetler için talep oluşturabilecek. Talebi oluşturan satıcı bilgilerinin yine platform üzerinden ürün ve hizmet sağlayıcı iş ortağına iletilmesiyle devam edecek süreç, bu noktadan sonra iki taraf arasında ilerleyecek.

İlk aşamada herhangi bir satın alma, ödeme vb. işlemin gerçekleşmeyeceği Hepsipartner İş Ortağım platformu, sadece talep toplama ve tarafları bir araya getirme hizmeti sunacak.