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Hepsiburada Premium kullanıma açıldı

E-ticaret platformu Hepsiburada, alışverişlerde kullanıcılara belli avantajlar sağlayacak Premium hizmetini uygulamaya aldı.

Ekonomi 04.07.2022, 11:05
Hepsiburada Premium kullanıma açıldı

E-ticaret platformu Hepsiburada, alışverişlerde kullanıcılara belli avantajlar sağlayacak Premium hizmetini uygulamaya aldı.

Online alışverişlerde tüketicilere yenilikler sunulmaya devam ediyor. Hepsiburada, müşterilerine birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunduğu ‘Hepsiburada Premium‘ üyelik modelini hayata geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre yeni servis Türkiye’de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor.

Üye olan herkes ayrıcalıklı alışverişlerden kargo avantajlarına kadar birçok fırsatlardan yararlanacak.

Ayrıca üyeler ‘Ücretsiz Kargo‘ imkanının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar.

Açıklamada detaylı bilgiye hepsiburada.com’dan ulaşılabileceği bildirildi.

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