Hepsiburada, “Güvenle Kapında” servisini hizmete sunmaya başladı

E-ticaret platformu Hepsiburada, beyaz eşya ve TV siparişleri için hayat kolaylaştıran yeni bir servis daha sunmaya başladı. “Güvenle Kapında” ile siparişler, evde istenilen noktaya teslim ediliyor, ürün seçerken canlı müşteri temsilcisi desteğinin yanı sıra, kapıya hızlı teslimat sağlanırken iade taleplerinde de randevulu kapıdan alım hizmeti sunuluyor.

Hepsiburada’nın yeni sunmaya başladığı “Güvenle Kapında” servisiyle beyaz eşya ve TV ürünleri Hepsijet ekipleri aracılığıyla teslim ediliyor. E-ticaret platformu, taşınması güç ve riskli olan beyaz eşya ve TV’leri, müşterilerinin talebi doğrultusunda evlerinde istenilen noktaya teslim ediyor.

E-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre, “Güvenle Kapında” ikonu taşıyan beyaz eşya ve televizyonlarda geçerli bu hizmette ek olarak, teknik özellikler ve mevcut kampanyalarla ilgili canlı müşteri temsilcisi desteği, kapıya hızlı teslimat ve iade taleplerinde randevulu kapıdan alım servisleri de sunuluyor. Hepsijet tarafından, kapsama alanındaki 81 ilde hızla, güvenle, söz verilen saatte, ev içinde istenen noktaya kadar taşıyan “Güvenle Kapında”, servis kurulumu gerektiren ürünlerde ise ilgili markanın kurulum bilgilerini satın alma sonrası kısa mesajla müşterilerin telefonuna iletiyor.

“Güvenle Kapında” ile teslim edilen ürünlerin iade süreci de basit, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Müşteriler, Hepsijet ekipleri iletişime geçerek randevu oluşturuyor ve adreslerinden ürün iadesi işlemini rahatlıkla yapabiliyor.