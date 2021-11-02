banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Hepsiburada, "Efsane Kasım" için son hazırlıklarını tamamladı

- Hepsiburada, Cem Yılmaz'lı reklam filmi ile duyurduğu Türkiye'nin uygun fiyatlı alışveriş dönemi "Efsane Kasım" için çeşitli kampanyalar ve fırsatlar hazırladı

Ekonomi 02.11.2021, 16:37
Hepsiburada,

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, kampanyaları, sürpriz fırsatları, indirimleri ve eşsiz zenginlikteki ürün yelpazesiyle online alışveriş deneyiminde bir ilk olarak başlattığı ve artık gelenekselleşen Hepsiburada'nın efsanesi "Efsane Kasım" için son hazırlıklarını tamamladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Cem Yılmaz'lı reklam filmi ile duyurduğu Türkiye'nin en uygun fiyatlı alışveriş dönemi "Efsane Kasım" için yine "kaçırılmayacak" kampanyalar ve "eşine rastlanamayacak" fırsatlar hazırladı.

Hepsiburada'nın tüm Türkiye'yi 6 yıl önce tanıştırdığı online alışverişin keyifli dönemi "Efsane Kasım", bu yıl da milyonlarca Hepsiburada kullanıcısının sabırsızlıkla beklediğine değecek en uygun fiyatlar, en kaliteli ve zengin çeşitlerle dolu "kaçırılmayacak" kampanya ve fırsatlarla sürecek.


- 3 efsane kampanya


Hepsiburada, online alışverişin bu en keyifli dönemini bekleyenleri, bu yılki "Efsane Kasım"da da kaçırılmayacak 3 ana kampanya çerçevesinde birçok üründe indirimler, sürprizler ve diğer fırsatlarla buluşturacak.

Bu yılın "Efsane Kasım"ı dahilindeki "Şimdi Al Ocak'ta Öde" kampanyası, 1-30 Kasım'da yapılacak teknolojiden beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde 2 ay taksit erteleme imkanı sağlayacak. Kampanyaya dahil bankaların kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerli olacak "Şimdi Al Ocak’ta Öde" kampanyası, yasal kısıtı bulunan cep telefonu, kozmetik gibi ürünler hariç binlerce üründe geçerli olacak.

"Efsane Kasım"ın bu yılki 3 ana kampanyasından bir diğeri ise Türkiye'nin gençlerine yönelik hazırlanan "Efsane Gençlik" olacak. Hepsiburada'ya "edu.tr" mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayanların yararlanabileceği "Efsane Gençlik" kampanyası, onları bütçeleri ile ihtiyaç duydukları, hayallerindeki ürünlere kavuşturacak. Gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik "Efsane Gençlik" kampanyası hem kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70'lere varan indirimler sunacak hem de bu ürünleri bedava kargo imkanıyla onlara ulaştırarak bütçelerine bir büyük destek daha verecek.

"Efsane Kasım"ın diğer inanılmaz fırsatı "Paylaş Kazan" ise Hepsiburada'da hazırladığı alışveriş listesini paylaşan herkese büyük bir kazanma şansı verecek. Kampanyada, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında "Hepsipapel" kazanacak. Hepsiburada kullanıcıları, kendi listelerini oluşturarak Hepsipapel kazanabilecekleri gibi, Hepsiburada'nın hazır listelerini paylaşarak da aynı şartlarla kazanç sağlayabilecek.


- "Efsane Sürpriz" ile saat başı çılgın fiyatlar


"Efsane Kasım" dahilinde 1-6 Kasım'da ve 15.00-24.00 saat aralığında geçerli olacak "Efsane Sürpriz"de kullanıcılar, yönlendirmeler ile o gün indirime girecek 9 farklı ürünü görebilecek. Sonrasında, aynı gün içinde saat 15.00'ten başlayarak saat 24.00'e kadar her saat başı bu 9 üründen biri, çılgın bir fiyatla satışa çıkacak.

Sabırlı olan ve "Efsane Sürpriz"i takip eden Hepsiburada kullanıcıları, böylece sadece belirtilen bu saatler içinde ve ilgili ürün için geçerli fiyatlarla bu ürünleri alabilecek.


- Hepsiburada'nın "Efsane Kasım"ında bir BMW 218i kazanma şansı


"Efsane Macera" kampanyası da 4-11 Kasım'da geçerli olacak. Cep telefonuna indirilen Hepsiburada uygulaması içerisinde yer alan "Efsane Macera" kampanyası ile uygulamada yer alan butona tıklayarak 1 TL, 2 TL, 3 TL 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL değerinde Hepsipapel, Kargo Bedava, sürpriz ürün çekilişleri veya sürpriz sepet kampanyaları kazanılabilecek.

Hepsiburada'nın "en büyük sürprizi" de bu kampanya içerisinde kullanıcılarını bekliyor olacak. "Efsane Macera" kampanyası kapsamında, 4 Kasım ve 10 Kasım boyunca 5 anahtar toplayan kullanıcılar, 11 Kasım'da "Efsane Macera" sayfasındaki ilgili butona tıklayarak "Büyük Ödül" çekilişine girmeye hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü güvencesi, D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. AŞ'nin katılımıyla düzenlenecek çekilişte bir Hepsiburada kullanıcısı, "Efsane Kasım"ın efsane sürprizi olarak 2021 model bir BMW 218i Coupe'un sahibi olacak.

Hepsiburada, söz konusu kampanyaların yanı sıra birçok üründe "inanılmaz" fiyatlar, sepette indirimler gibi başka sürpriz ve fırsatlar sunacak.

#hepsiburada
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6