Hepsiburada, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programını başlatıyor

E-ticaret platformu Hepsiburada, uzun vadeli destek sözü vererek, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programını başlattığını duyurdu.

Hepsiburada, 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programını hayata geçiriyor. Program KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsıyor.

Program hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ilk saatlerinden itibaren tüm imkânlarıyla birçok yardım çalışmasını hayata geçirerek depremzedelere ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya devam eden Hepsiburada, bölge ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için bölgedeki üretici, girişimci, KOBİ ve esnafları tüm teknoloji, lojistik, satış ve pazarlama gücüyle destekleyecek.

E-ticaret siparişleriyle destek devam ediyor

17 Şubat’ta hayata geçirilen ‘Her Sipariş, Bir Destek’ projesiyle deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sunan e-ticaret platformu, projeyi deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtı.

Depremin ardından esnaf ve KOBİ’lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla e-ticaret platformu ilk etapta, bölgedeki iş ortaklarının satış gelirlerinin tamamını, kesintisiz, komisyonsuz ve vade süresiz işletmelere aktarıyor. Buna ek olarak satıcıların daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla her bir işletmeye HepsiAds üzerinden reklam ve tanıtım desteği de sağlıyor. Bölgeden, platformda satış yapan işletmelere e-ticaret, satış ve pazarlama gibi konularda online eğitimler de sunuluyor.

Ayrıca yine ilk aşamada depremzede satıcılara personel alımı ve muhasebe konularıyla ilgili desteklerin yanı sıra e-ticaret platformunun lojistik imkânları da seferber ediliyor, e-ticaret platformu iş ortaklarının büyük şirketler tarafından kullanılan pazarlama uygulamaları bölgedeki KOBİ ve esnafın hizmetine sunmak üzere hazırlıklar yapılıyor.

Bölgeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya 10 milyar TL’lik satış hacmi

E-ticaret platformunun ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ Programı kapsamında bölgede e-ticaret yapmaya devam eden ve desteklerle e-ticarete adım atmak isteyen toplam 10 bin iş ortağı için sağlanan farklı destekler ve tüm Türkiye için kurgulanacak özel kampanyalar 2 yıl boyunca farklı ihtiyaçlar çerçevesinde devreye alınacak. Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek. ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programıyla e-ticaret platformu 2 yılda bölgeden yapılacak satışları 10 milyar TL’lik hacme ulaştırmayı hedefliyor.

120 bin kişinin istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkı

Bölgedeki üretici ve satıcıların ürünlerinin, yapay zekâ temelli teknolojilerle e-ticaret platformunun bireysel ve kurumsal müşterileriyle buluşturulmasıyla ve özel kampanyalarla platform satışlarında bölgenin ağırlığı ve hacmi artırılacak. E-ticaret platformunun tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.

3 şehirde e-ticaret ihtisas merkezleri kurulacak

E-ticaret platformu ayrıca bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek ve 3 farklı şehirde kurulacak ‘E-ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçirecek.

İlk aşamada depremden etkilenen satıcıların ofis, bilgisayar, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere hazırlanmaya başlanan mobil ofislerin faaliyete geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

İkinci aşamada içinde çağrı merkezleri, HepsiJet transfer merkezleri, iş ortakları için ofisler, eğitim ve toplantı alanlarından oluşan E-ticaret İhtisas Merkezleri oluşturulacak. İhtisas merkezlerinde e-ticaret ekosisteminin farklı seviyelerinde eğitim, tecrübe ve uzmanlık kazanmak isteyen gençlere imkânlar sunulacak. Bu merkezlerle özel sektör, kamu, eğitim kurumları, üniversiteler ve STK’lar ile bölgedeki ticaret ekosistemi arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine destek

E-ticaret platformu, 2017’den itibaren yürüttüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında bölgeden 5 bin girişimci kadına destek verecek. Platform üzerinden satış yapan girişimci kadın ve kadın kooperatifleri içerisinden deprem nedeniyle üretim ve tedarik süreçlerine devam edemeyenlere depolama, paketleme, kargo hizmetleri başta olmak üzere pek çok hizmet ücretsiz sağlanacak. Kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerle, kadınların ticari ve ekonomik hayata daha fazla katılması ve destek verilen esnaf ve işletme sahiplerinin yarısının kadınlardan oluşması hedefleniyor.

E-ticaret platformunun lojistik gücü sahada olmaya devam edecek

Deprem bölgesine gereken desteği, güçlü lojistik kabiliyetleri ile ilk günden itibaren ulaştıran ve bölgede zarar gören kargo ve nakliye operasyonlarına hızla işlerlik kazandıran e-ticaret platformu, ihtiyaç duyulan ürünleri ve malzemeleri bölgeye; bölgedeki satıcı ve üreticilerin ürünlerini ise tüm Türkiye’ye ve dünyaya kesintisiz ve sorunsuz ulaştırmayı sürdürecek. Deposu depremden zarar görmüş iş ortaklarına, e-ticaret platformunun tecrübesi ve bölgedeki lojistik imkânları çerçevesinde depolama hizmeti de sağlanacak.

Çocuklara, gençlere ve ailelere eğitim ve sosyal destekler

E-ticaret platformu bölgede hayata geçireceği sosyal sorumluluk projeleriyle de depremden etkilenen çocuklar, gençler ve aileler için destek çalışmalarına başladı. E-ticaret platformu afet bölgesinde yaşayan depremzedelere yönelik olarak kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör paydaşlarının da dâhil olduğu projeler geliştirecek; deprem sonrası sosyal destek, eğitim ve spor imkânları sağlayacak. “Bir Gülüş Yeter” projesinin tüm faaliyetlerini 2 yıl boyunca Deprem Bölgesindeki çocukların kitap, oyuncak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirecek olan e-ticaret platformu, ayrıca tüm bölgede basketbol aktiviteleriyle çocuk ve gençleri sporla buluşturacak.

Hepsiburada, önümüzdeki dönemde ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamındaki tüm adım ve gelişmelerle birlikte programın ekonomik ve sosyal etki analizlerini de içeren bilgilendirme ve duyuruları paydaşları, basın ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşacak. Bu kapsamda bölgedeki faaliyetlerle ilgili iletişim ve bilgilendirmeler gerçekleştikçe devam ederken konsolide program faaliyetleri ile bölgedeki ekonomik ve sosyal etkileri 3 aylık periyotlarla basın ve kamuoyuyla paylaşılacak.