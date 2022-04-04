Hepsiburada CEO’su Emirdağ: “Dünya teknoloji liginde bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz”

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada’nın CEO’su Murat Emirdağ, “Dünya teknoloji liginde bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

7 operasyon ve dağıtım merkeziyle, 90 milyondan fazla ürünü hızla ve güvenle müşterileriyle buluşturan Hepsiburada’nın, Türkiye’nin ilk Super-App’ı olduğunu açıklayan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Dünya teknoloji liginde bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

HepsiLojistik, HepsiJet, HepsiPay, Hepsiexpress, Hepsifly ve hepsiAd ile oluşturdukları ekosistem ile kullanıcılara uçtan uca çözümler sunabildiklerine değinen Emirdağ, işletmelerin lojistik ve operasyonel süreçlerinde ve müşteri memnuniyetinde fark oluşturduklarını belirterek “Stratejik yatırımları HepsiPay, kapsayıcı finansal erişimi destekliyor, sektöre ivme katacak ödeme çözümleri geliştiriyor. Türkiye’nin TCMB onaylı tek platform cüzdanı olan HepsiPay Cüzdanım’ın 2021 sonu kullanıcı sayısı 5,2 milyon” diye konuştu.

Silikon Vadisi’nde ‘basiretli tüccarlık’

E -ticaret’in KOBİ’ler, genç ve kadın girişimciler ve Türkiye ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu belirten Emirdağ, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de e-ticaret ve e-ihracat, yerel kalkınma ve ekonomi için kaldıraç görevi gördüğünü ve ticaret dijitalleştiğini belirtti. Emirdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepsiburada olarak sektörün yerli sermayeli lider oyuncusu olarak, ülkenin teknolojik ve ekonomik gelişiminde üst düzey sorumluluğa sahibiz. Tüm yatırım kararlarımız bu sorumluluk ve bilinçle alıyoruz” diyen Emirdağ, Kapalıçarşı’nın insan odaklı, ‘basiretli tüccarlık’ kültürünü Silikon Vadisi’nin veri odaklı yönetim ve yenilikçilik kültürüyle harmanlıyoruz.”

Kullandıkları tüm teknolojik altyapıyı kendilerinin Türkiye’de gerçekleştirdiğine değinen Emirdağ, “Son yıllarda hayatımıza giren yapay zekâ, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi yenilikçi teknolojileri, insanımızla ve kültürümüzle yeniden yorumlayarak bir araya getirmek bizi “Türkiye’nin Hepsiburada’sı” yapıyor. Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknoloji ve e-ticaretteki birikimin ülkemizde kalması, teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerin yine Türkiye’de yatırıma dönüşmesi için, KOBİ ve işletmeleri, tüm gücünü seferber ederek destekliyor.” dedi. Hepsiburada, TÜBİTAK ile yaptığı güç birliği ile TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü bünyesinde, Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Yetkinlik Merkezi’nin kurulmasına da katkı sağlıyor.

Büyüme dinamiklerinde yukarı yönlü devam eden ivme

2021’i yılın son çeyreğinde bir kez daha satış adedi rekoru kırarak, yıllık ortalamada dakikada 102 siparişle ve beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 54’lük büyüme ile 26,2 milyar TL satış hacmiyle kapattıklarını kaydeden Emirdağ, Hepsiburada aktif satıcılarına 2021 yıl sonuna kadar olan 1 yıllık dönemde 30 bin yeni işletme katıldığını toplam sayının ise 75 bine ulaştığını söyledi.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili “Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz. Makroekonomik zorluklar ve yüksek rekabet dinamiklerinin şekillendirdiği 2021 yılında Hepsiburada’nın yüzde 54 oranında büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Attıkları her adımda yönlerini müşteri odaklı olarak belirlediklerini söyleyen Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, bağımsız araştırmalara göre hızlı, güvenilir ve sorunsuz müşteri deneyimi sayesinde NPS (Net Promoter Score - Net Tavsiye Skoru) skorunda lider olduklarının da altınız çizdi.

İstihdam ve büyümeye katkı

Hepsiburada’nın sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim için 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile desteklediği girişimci kadınların sayısı 29 bine, kadın kooperatifi sayısı 88’e ve sivil toplum kuruluşu sayısı ise 33’e ulaştı.

2021 yılında 215 milyon TL yatırımla, Türkiye’de teknoloji ve istihdama destek verdiklerine değinen Emirdağ, ailelerin geçimine ve ekonomiye sağladıkları katkıyı şöyle özetledi: “2021’de çalışan sayımız yıllık yüzde 56 artışla 3800 oldu. 1400 genç arkadaşımız ekibimize katıldı. Deloitte ile yaptığımız Sosyal ve ekonomik etki analizi çalışması sonucunda platformumuzdaki artan işletmelerin sayısı ve toplam satış hacmi büyümesiyle dolaylı istihdamımız yaklaşık 2,5 Milyon seviyesine geldi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 5,5 Milyon kişinin geçimine, ekmeğine katkısı olan bir işimiz var.”

2022 hedefi Anadolu üreticisini yurtdışı pazarlara taşımak

2020’de faaliyetine başlayan HepsiGlobal’le, 2022’de Anadolu’nun üreticilerini, Türkiye’nin değerini dünya pazarına açmayı hedeflerinden de bahseden Emirdağ, “E-ihracat hamlemiz Azerbaycan operasyonumuz ile başladı. Tekstil ürünleri ve kuru çay gibi paketli gıdalar şu an Azerbaycan’da en fazla tercih edilen ürünler. Türkiye’ye ve çevremizdeki ülkelerden başlayarak Türkiye’nin üreticilerini uluslararası pazarlara taşımak için çalışıyoruz” dedi.