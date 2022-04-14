banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Hepsiburada, BM’nin Cinsiyet Eşitliği Yuvarlak Masa panelinde Türkiye’yi temsil etti

Birleşmiş Milletler çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliği hedefleyen Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayan kurumlar arasına katılan Hepsiburada, sözleşmeye ilişkin dünya çapında düzenlenen BM Yuvarlak Masa panelinde de İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu sözcülüğünde Türkiye’yi temsil eden tek şirket oldu.

Ekonomi 14.04.2022, 14:48
Hepsiburada, BM’nin Cinsiyet Eşitliği Yuvarlak Masa panelinde Türkiye’yi temsil etti

Birleşmiş Milletler çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliği hedefleyen Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayan kurumlar arasına katılan Hepsiburada, sözleşmeye ilişkin dünya çapında düzenlenen BM Yuvarlak Masa panelinde de İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu sözcülüğünde Türkiye’yi temsil eden tek şirket oldu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Türkiye 10’uncu Genel Kurul Toplantısı’nda attığı imzayla, BM çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefiyle kurulan bu seçkin inisiyatifin bir parçası oldu.

BM çatısı altında cinsiyet eşitliği ve kurumsal sürdürülebilirlik hedefiyle kurulan inisiyatifin seçkin üyeleri arasına katılan e-ticaret platformu, sözleşmeye ilişkin yine BM’nin 7 Nisan’da düzenlediği Yuvarlak Masa panelinde de Türkiye’yi temsil eden tek şirket oldu. BM Avrupa Ekonomik Komisyonu UNECE’nin Cinsiyet Eşitliği için Yuvarlak Masa paneline, UNECE Yüksek Sekreteri Olga Algayerova, BM yetkilileri ve Danimarka’dan İngitere’ye, Kanada’dan İspanya’ya, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış 6 ülkeden şirket temsilcileri ile birlikte, Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu katıldı. BM resmi internet sitesi üzerinden dünya çapında izlenebilen herkese açık panelde Esra Beyzadeoğlu, e-ticaret platformunun cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamına yaklaşımını, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne atılan imzanın gerekçelerini anlatma imkanı buldu.

’’Her fırsatta her alanda kadınlara destek veriyoruz’’

Hepsiburada’nın çok sayıda yönetici ve mühendislerinin kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Beyzadeoğlu, yeni istihdam oluştururken de dengeyi kadınlar lehine daha da ileri taşımaya çalıştıklarını vurguladı. E-ticaret platformunun, halihazırda tüm çalışanlarının yüzde 49.5’unu oluşturan kadın çalışanları için her konuda pozitif ayrımcılık yaptığının da altını çizen Beyzadeoğlu, bu açıdan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne attıkları imzanın, şirketleri açısından büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Beyzadeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketimiz kadınlara, kadın istihdamına ve kadın girişimcilere hem kendi gücü ve öz kaynakları ile hem de çeşitli devlet kurumları, STK’lar ve başta finans diğer kurumlarla işbirlikleri ile çok önemli destekler sağlıyor. Sadece Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile 2017 yılından bu yana 29 binden fazla girişimci kadına, 110 kadın kooperatifine ve 33 sivil toplum kuruluşuna destek olduk. Bu rakamlar ve artış eğilimi bile, vizyonlarını genişletme imkânı ve yeterli olanak ve destek verildiğinde, ‘Kadın Gücü’nün neleri başarabildiğini çok net şekilde gösteriyor.”

E-ticaret platformunun kendi kadın çalışanlarına da standart yapıların dışında, çalışan destek programı ile psikolojik destekler, esenlik programları ile spor, beslenme, aile, çocuk odağında fiziksel ve sosyal imkanlar acil yardım fonları, kariyerlerine yönelik eğitim programları, yeni mezun kadın mühendisler için özel işbirlikleri ve kariyer kampları gibi her fırsatta ve her alanda pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Beyzadeoğlu, “Bu gibi basit ve zaten olması gereken uygulamalar ve fark oluşturan yeni yaklaşımların, bu yöndeki vizyon, yatırım ve kararlılıkla bir şirketin kadınların kendilerini geliştirmelerine nasıl destek olabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık