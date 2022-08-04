Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini sağlayacak şirket politikaları oluşturmaya yönelik yedi ilkeye uyacağını taahhüt etti.

Kurulduğu günden bu yana ticaretin dijitalleşmesine öncülük etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için girişimcilikten istihdama, eğitimden sanata farklı alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (The Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzacısı oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) ortak girişimi ile oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesini hedefleyen en önemli küresel girişimlerden biri olarak tanınıyor. Hepsiburada, söz konusu ilkelere imza atarak, işyerinde olduğu kadar ekonomik ve toplumsal alanda da cinsiyet eşitliğini artırmaya ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yedi ilkeye uyacağını ve bu yönde şirket politikaları oluşturacağını ilan ve taahhüt etmiş oldu.

"Eşitliğin ve kadınların güçlendirilmesinin, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı önemin farkındayız"

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bizler Hepsiburada’da sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu iş kültürümüzün temel değerleri olarak görüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, bir yandan ticaretin dijitalleşmesine liderlik ederken bir yandan da toplumumuz için değer yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Eşitliğin ve kadınların güçlendirilmesinin, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı hayati önemin farkındayız. Bir kadın girişimci olan Hanzade Doğan tarafından kurulan ve e-ticaret ekosisteminin her alanında kadınları destekleyen bir şirket olarak, böylesine önemli bir konuda öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Attığımız bu imza ile toplumsal cinsiyet eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve çabalarımızı artıracağımızı taahhüt ediyoruz."

E-ticaret platformu, daha önce de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on ilkeye uyacağını ve bu alanlardaki çalışmalarını her sene raporlayacağını ilan etmişti.