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Hepsiburada, 2021'in en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ve konsol oyunlarını açıkladı

- Bu yılın en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ağırlıklı olarak akıllı bileklikler, bluetooth kulaklıklar, akıllı saatler, TV kutuları ve ses sistemleri oldu- En çok satın alınan konsol oyunlarının başında, EASports'un Sony PS4 için çıkardığı efsane futbol oyunu FIFA 22 yer aldı

Ekonomi 22.12.2021, 16:04
Hepsiburada, 2021'in en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ve konsol oyunlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, platformu üzerinden en çok satın alınan, bu yılın en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ve konsol oyunlarını açıkladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'in en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ağırlıklı olarak akıllı bileklikler, bluetooth kulaklıklar, akıllı saatler, TV kutuları ve ses sistemleri oldu.

Satın alınan ürünlere göre yılın en çok tercih edilen ilk 10 teknoloji ürününün başında, Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik yer aldı. Teknoloji alanında en çok tercih edilen ikinci ve üçüncü ürün ise sırasıyla Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth kulaklık ve Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth kulaklık oldu.

Teknolojide söz konusu 3 ürünü, Jbl Charge Essential Bluetooth hoparlör, HONOR Band 6 akıllı bileklik, TaoTronics SoundLiberty 53 PRO Bluetooth kulaklık, Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box, Huawei Watch GT2 Pro 46mm akıllı saat (siyah), Haylou T15 Gaming Bluetooth 5.0 kablosuz kulaklık ve Anker Rave Neo 50W Party Box takip etti.

- Konsol oyunları eğlenceyi eve taşıdı

Hepsiburada, salgın nedeniyle zamanlarının çoğunu evlerinin güvenli ortamında geçirenlerin ve özellikle de gençlerin eğlence anlamında en çok başvurdukları konsol ve bilgisayar oyunlarında da yılın en çok tercih edilen ilk 5'ini belirledi.

Hepsiburada listesine göre, 2021 süresince platform üzerinden en çok satın alınan konsol oyunlarının başında, EASports'un Sony PS4 için çıkardığı efsane futbol oyunu FIFA 22 yer aldı.

Oyunseverlerin vazgeçemedikleri ikinci konsol oyunu ise grafik kalitesiyle bir filmi, macera kalitesiyle de ABD'nin Vahşi Batısı'nın kovboylarını aratmayan ve yine bir Sony PS4 oyunu olan Red Dead Redemption 2 olarak belirlendi. Sony PS5 oyunu Spiderman Miles Morales de listede "en çok tercih edilen 3'üncü konsol oyunu" oldu.

Hepsiburada'nın 2021'in en çok tercih edilen ilk 5 konsol oyunu listesinde 4'üncü ve 5'inci sıralarında ise Sony PS5 için Ubisoft'un imzasını taşıyan Far Cry 6 Yara Edition ve SEGA'nın PC'ler için geliştirdiği, 500 binden fazla gerçek oyuncuyla mücadele edilen bir başka futbol oyunu olan Football Manager 2022 yer aldı.


#hepsiburada
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