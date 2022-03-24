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Hepsiburada 2021’i yıllık yüzde 54 büyüme ve sipariş rekoruyla kapattı

Hepsiburada, 2021’in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yıllık bazda yüzde 54 büyüme ile toplam satış hacmi 26,2 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret platformu 2021’de, toplam sipariş sayısını yüzde 53, satıcı sayısını yüzde 68, platformdaki ürün adedini ise yüzde 103 oranında artırdı.

Ekonomi 24.03.2022, 16:21
Hepsiburada 2021’i yıllık yüzde 54 büyüme ve sipariş rekoruyla kapattı

Hepsiburada, 2021’in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yıllık bazda yüzde 54 büyüme ile toplam satış hacmi 26,2 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret platformu 2021’de, toplam sipariş sayısını yüzde 53, satıcı sayısını yüzde 68, platformdaki ürün adedini ise yüzde 103 oranında artırdı.

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, Aktif Müşteri Sayısı, Sipariş Sıklığı ve Ürün Adedi başta olmak üzere e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performansını ve büyümesini sürdürdü.

2021’de toplam satışlar beklentilerin üzerinde

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 2021’in tamamı için 24 milyar TL olması beklenen toplam satış hacmini yıllık yüzde 54’lük büyüme ile 26,2 milyar TL’ye çıkarmayı başardı.

2021’de dakikada 102 siparişle rekor büyüme

2021 yılının son çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi 17,4 milyon adede ulaştı. Bu rakamla e-ticaret platformu, 2021 yılı 3’üncü çeyrekte gerçekleştirdiği bir çeyrekteki en yüksek sipariş adedi rekorunu, 2021 yılının son çeyreğinde tekrar kırdı. Aldığı sipariş sayısını yıllık bazda yüzde 53 artırarak 53,5 milyon adede taşıyan e-ticaret platformu, böylece 2021 yılında dakikada 102 sipariş almış oldu.

Aktif satıcı sayısı yüzde 68, ürün sayısı yüzde 103 arttı

E-ticaret platformunun aktif satıcı sayısında da önemli artış yakalandı. Şirketin 2021 yıl sonundaki aktif satıcı tabanı 2020’ye oranla yüzde 68 artarak 45 binden 75 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıldan yıla yüzde 103 artarak 44,5 milyondan 90,3 milyona çıktı. E-ticaret platformunun toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 59’dan yüzde 68’e yükseldi.

Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası

‘İstediğin Gün Kapında İade’ ve ‘Yarın Kapında’ gibi yenilikçi servislerle rekabette farklılaşan marka, müşteri sadakati ve deneyimini ölçümlendirmede kullanılan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2021’in son ayında da korudu.

Hepsiburada mağazası siparişlerinin yüzde 79’u ‘Yarın Kapında’

Müşteri memnuniyetinde mükemmele ulaşma yolunda önemli stratejik girişimlerinden biri olan HepsiJet ile 2021’de, e-ticaret platformunun toplam paketlerinin yaklaşık yüzde 50’si teslim edildi.

Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin yüzde 79’unu tüm Türkiye’de 24 saatten az sürede teslim eden Hepsijet, Türkiye’nin 81 ilinde, 2.150 araçla hizmetlerini genişletmeyi sürdürdü. HepsiJet’in büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL hizmet ağı da 81 ile yükseldi. Bu hizmet ile müşteri deneyiminde oluşturduğu farkı, yüzde 98’lik müşteri memnuniyeti skoruyla daha da ileri taşıdı.

Hepsipay Cüzdanım kullanıcı sayısı son çeyrekte yüzde 172 arttı

Son çeyrekte e-ticaret platformunun toplam satışlarının yüzde 37’sinde, platformun online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlama hedefiyle hayata geçirdiği stratejik yatırımı Hepsipay Cüzdanım tercih edildi. Haziran 2021’de devreye alınan Hepsipay Cüzdanım’ın 2021 sonundaki kullanıcı sayısı 2021’in 3’üncü çeyreğine göre yüzde 172 artarak, 5,2 milyona ulaştı.

“Sürdürülebilir ve verimli büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz”

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 4’üncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Şirket olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz. Makroekonomik zorluklar ve yüksek rekabet dinamiklerinin şekillendirdiği 2021 yılında, şirketimizin yüzde 54 oranında büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

“Yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformundan KOBİ ve girişimcilere güçlü destek”

Yüzde 99 gibi en üst seviyedeki marka bilinirliğimiz ve yüzde 38 artışla 246 milyona ulaşan platformumuzda ağırladığımız aylık ziyaret sayısı, attığımız stratejik adımların tüketiciler nezdinde de karşılık bulduğunun en önemli göstergesi. E-ticaret, özellikle son dönemde, perakende sektörü ve Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevini üstlenmiş durumda. Biz de Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, e-ticaret kanalıyla katkı sağlama motivasyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Platformumuz üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayımız, geçen yıla oranla yüzde 68 artışla 75 bine yükseldi. Bu artışta, pandemi döneminde yerel işletmeler ve KOBİ’ler için can suyu olma ve perakende sektörü ile el ele büyüme yaklaşımımızın etkili olduğunu memnuniyetle görüyorum. 2017 yılında, kadınların ekonomiye katılımı ve e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programımızla desteklediğimiz girişimci kadınların sayısı, 2021 yıl sonu itibarıyla 29 bine ulaştı.

Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine önderlik etme ve Türkiye’de insanların hayatlarını kolaylaştırma gayemiz doğrultusunda, Hepsiburada Ailesi olarak, Türkiye’nin teknoloji ve e-ticaretteki birikiminin ülkemizde kalması, teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerin yine Türkiye’de yatırıma dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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