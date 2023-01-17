Hem üreticiye hem halka destek

Adana’da Seyhan Belediyesi, üç merayı ıslah edip üreticilerin hizmetine sunarak, evsel sütleri değerinde alıp üreticilerin pazar sorununu ortadan kaldırdı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın girişimleri sonucunda Hayvancılık, Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü iş birliği ile Kayışlı, Gökçeler ve Dervişler mahallelerinde bulunan toplam bin dönüm büyüklüğündeki üç mera alanı hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hizmetine yeniden sunuldu. Yabancı ot ve çalılarla mücadele, toprak tesviyesi gibi çalışmalarla meraların ıslahı gerçekleştirilirken, hayvancılık yapan üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak mera alanlarında beşli bitki ekimi gerçekleştirildi. Hayvanların otlayabileceği hale geldikten sonra bölgede hayvancılık yapan vatandaşların kullanımına açılan meralarla, üreticilerin yem maliyetlerinin ciddi oranda azalması sağlandı.

Süt üreticilerinin pazar sorunu ortadan kalktı

Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Karayusuflu Mahallesi!nde kurulan ve kısa süre önce faaliyete geçen modern mandıra aracılığıyla da bölgedeki süt üreticilerinin yüksek kalitedeki sütleri değerinde satın alınarak, üreticilerin pazar bulma sorunu ortadan kaldırıldı.

Mandırada el değmeden pastörize edilip, paketlenen "Sey-Koop" markalı sütler, Seyhan Halk Pazarı şubelerinde, Özgür Kadın Parkı’nda ve ilçenin farklı noktalarında kurulan “Seyhan Halk Süt” büfelerinde piyasanın altında fiyatlarla halka sunuldu.

Seyhan Belediyesi’nde görev yapan Ziraat Mühendisi Ergin Gökpınar, yem maliyetlerinin hayvancılığın en önemli girdisi olduğunu vurgulayarak, mera ıslahıyla hayvancılık yapan üreticilere önemli bir destek verdiklerini kaydetti. Seyhan Belediyesi tarafından hem üreticinin sütünü değerinde almak hem de dezavantajlı grupların süte daha uygun ve sağlıklı koşullarda erişimini sağlamak amacıyla bir mandıra kurduğunu aktaran Gökpınar, “Mandıramızda üreticiden aldığımız sütü günlük olarak pastörize edip kendi marketlerimizde ve Seyhan Belediyemizin kurmuş olduğu ‘Halk Süt’ büfelerinde satışa sunuyoruz. Şu ana kadar gelen geri dönüşler oldukça olumlu. Biz de kendi laboratuvarımızda sütümüzün değerlerini ölçüyoruz. Son derece kaliteli süt yapmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"Ot olmazsa rezil oluruz"

Gökçeler Mahallesi Mera Birliği Başkanı Songül Aldatmaz, ıslah edilen meraların üretici için önemini “Bu ot olmazsa biz reziliz. Benim şu anda 10 tane malım var. Günde iki tane süt yemi veriyorum. Vermesem süt alamıyorum, versem de benim cebimden gidiyor” diyerek anlattı. Gökçeli Mahallesi’ndeki meradan 12 ailenin yararlandığını belirten Aldatmaz, “Geçen sene 147 tane hayvanımız vardı. Maddi durumumuzdan çoğumuz kestik. Şu anda 102 tane hayvanımız var. Ben kendi şahsıma pancar alıyorum. Hem pancar alıyorum, hem ezme alıyorum hem süt yemi veriyorum” şeklinde konuştu.