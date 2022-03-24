Hem sigaraya hem de alkole büyük zam geliyor!

Geçtiğimiz günlerde sigaraya yapılan 2 TL’lik zammın ardından alkol ile birlikte sigaraya bir zammın daha geleceğini Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.Sosyal medya hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazırmıyız" notuyla zam geleceği bilgisini paylaşan Aybaş, katıldığı televizyon programında, sigara ve alkole zamların geleceğini tekrar vurguladı. Aybaş, “Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz” dedi.