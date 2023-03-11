Hem istihdamı korumak hem de yaraları sarmak için konteyner üretimine başladı

Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 85 kişilik ekiple mobilya üretimi yapan bir firma, hem yöre sakinlerine destek olmak hem de istihdamın sürmesi için konteyner üretimine geçti.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından devlet-millet işbirliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir çok ilde oluğu gibi AFAD koordinesinde Hatay’a da konteyner kentler kuruluyor. Bölgede üretim yapan bazı firmalar da bu süreçte maliyetine çalışma yaparak konteyner üretimi gerçekleştiriyor. Özellikle farklı illerden konteyner satın almak isteyen vatandaşların zaman zaman dolandırılması nedeniyle Kırıkhan ilçesinde 85 kişinin çalıştığı mobilya atölyesi de konteyner üretimine geçti. Hem konteyner üretip maliyetine satış yapan hem de demonte alınan malzemeleri işçilik karşılığında kuran firma, bu sayede şirkette çalışan 85 kişinin de işsiz kalmasının önüne geçti.

Asrın felaketi depremin Hatay’ın Kıkırkhan ilçesini de vurduğunu belirten mobilyacı İbrahim Geçer “Kırıkhan ve Hatay’ı çok seviyorum. Hatay’ımı kimse terk etmesin. Sudur, kumanyadır bunları devletimiz ciddi şekilde temin ediyor. Şuanda bunları bulabiliyoruz ama barınacak yer sıkıntı. Gelen herkese üşüyecek bir tane çocuğumuz kalmayacak diyoruz. Bu anlamda da şirket olarak üzerimize düşen ne varsa biz canla başla hazırız. 7/24 canla başla çalışmaya hazırız. Devlet yetkilileri de ellerinden geleni yapıyor. Sadece televizyonlardan izlemek olmuyor. Van ve Elazığ depremlerini bizler sadece televizyonlardan izledik ‘Allah yardımcısı olsun’ dedik, uyuduk sosyal hayatımıza devam ettik. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ettik. Burada o kadar zor bir durum var ki Allah herkese yardım etsin”dedi.

Hatay içerisinde malzemeyi getirene kurulum da yaptıklarına değinen Geçer“85 çalışan arkadaşımız vardı. Bunlarda elimizden gitmesin şirketimiz ayakta dursun diye bu mücadeleyi veriyoruz. Bu 5 bin TL işçiliği istiyoruz. Getirin malzemeyi size bir konteyner yapalım aynı zamanda sıcak bir yuvanız olsun. Bu iş çadırlarla olacak iş değil. Tekrar söylüyorum devletimizin Allah yardımcısı olsun kolay bir iş değil. Bir il olsa, iki il olsa bu gerçekten çözülür. 2-3 yıla kadar ancak bu şehirler toparlanır"ifadelerini kullandı.

Çok sayıda hemşerilerini ve akrabalarını kaybettiklerine de dikkat çeken Geçer, çok duygulu olduklarını sözlerine ekledi.