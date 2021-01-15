Hem borç ödediler hem yatırım yaptılar

31 Mart yerel seçimlerinde Alaşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Öküzcüoğlu, 134 milyon TL borçla belediyeyi devralmasının ardından geçen 18 aylık süreçte bir yandan 30 milyon TL borç ödeyip borçları 104 milyon TL’ye düşürdü bir yandan da ilçeye 30 milyon TL’lik de yatırım yaptı.

31 Mart seçimlerinde Alaşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Öküzcüoğlu 134 milyon TL borçla devraldığı belediyede bir yandan borçları öderken bir yandan da ilçeye yeni yatırımlar kazandırdı. Başkan Öküzcüoğlu, borç batağı içerisinde yüzen belediyeyi, yaptığı etkili çalışmalar ve tasarruf tedbirleriyle 18 ay içerisinde hem borç ödeyen hem de yatırım yapan bir belediye haline getirdi.

‘Şeffaf Belediyecilik’ sözünü yerine getirdi

Seçim döneminde en önemli seçim vaatlerinden biri olan “Şeffaf belediyecilik” anlayışıyla belediye bütçesi ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek isteyen Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir Belediyesinin 18 aylık çalışmalarını ve ödediği borçları sergileyen pankartı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan belediye binası önüne astı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, başkan yardımcıları Halis Özcan, Halil Koç ve Muammer İbişoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, “Daha önce şeffaf olacağımızı, belediyemizin saydam olacağını, bir taraftan bakınca, diğer tarafı da göreceğinizi ve ekonomik tablomuzu da size yıl ve yıl açıklayacağımızı beyan etmiştik. Bununla ilgili geldiğimizde 122 milyon 900 bin TL olarak açıkladığımız borçlarımızın sonradan tahakkuk eden geçmiş döneme ait borçlarla birlikte, toplam borç 134 milyonu aşmıştı. Borç tablomuzu pandemi nedeniyle iki ay gecikmeyle belediye binamıza tekrar astık. 18 ay itibariyle borcumuzu 104 milyon civarına düşürerek yaklaşık 30 milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdik.” dedi.

Borç öderken Alaşehir için yatırımlara devam ettiğini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "30 milyon TL yakında Alaşehirimize ve Alaşehirlimize yatırım yaptık. Bu disiplinle ve bilimsel metotlarla belediyemizi yönetmeye devam edeceğiz. İnşallah Alaşehir Belediyesi’ni Manisa’nın en zengin ilçeleri arasında göreceksiniz. Her yıl bu tabloyu asacağız ve belediyemizin gelirlerini de artırmaya devam edeceğiz. Ben bu başarıda emekleri bulunan başta başkan yardımcılarıma, meclis üyelerime, birim amirlerime, birim şeflerine ve tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Her şey güzel oluyor, inşallah güzel eylemeye de devam edeceğiz" dedi.