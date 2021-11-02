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Helal Expo 25'ten fazla ülkeden katılımcı ağırlayacak

"7'nci Dünya Helal Zirvesi" ve "8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" organizasyonu gıda, kozmetik, finans ve turizmin aralarında olduğu birçok sektörden temsilciler ile lojistik, yayıncılık gibi alanlardan kuruluşlara da ev sahipliği yapacak

Ekonomi 02.11.2021, 11:27
Helal Expo 25'ten fazla ülkeden katılımcı ağırlayacak

ANKARA (AA) - İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, 25-28 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

AA muhabirinin Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) aldığı bilgiye göre, etkinlik, dünyanın en büyük "helal organizasyonu" olarak kabul ediliyor. Helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenlenen fuar, bu yıl "Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. ICDT ve SMIIC iş birliğiyle 25-28 Kasım'da kapılarını açacak 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İİT Helal Expo için hazırlıklar devam ediyor.

Gıdadan turizme kadar birçok alandan profesyoneller buluşacak

Helal Expo, 25'ten fazla ülkeden milli ve bireysel katılımlarla düzenlenecek. Fuar, başta gıda olmak üzere kozmetik, finans ve turizm gibi alanlardan birçok sektör temsilcisini bir araya getirecek. Ayrıca, lojistik, yayıncılık, ambalaj, eğitim gibi farklı sektörlerden de kuruluşların etkinliğe katılımı bekleniyor. Fuar, sektörün önde gelen firmalarıyla buluşma ve muhtemel iş potansiyellerini değerlendirme imkanı sunuyor.

Fuarla eş zamanlı olarak SMIIC ana paydaşlığında, Ticaret Bakanlığı ve HAK başta olmak üzere ülkenin ilgili kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 7'nci Dünya Helal Zirvesi'ne de dünyanın dört bir yanından alanlarında profesyonel akademisyenler, araştırmacılar, iş insanları ve sektör öncüleri katılacak.

Çevrim içi de takip edilebilecek etkinlikle İİT üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğini artırmanın yanı sıra teşkilata üye olmayan ülkelerde de helal sektörüne yönelik farkındalığı artırıp ilişkileri kuvvetlendirmek amaçlanıyor.

Helal belgeli ticarete ilgi artıyor

Sağlıklı ve hijyenik olması sebebiyle Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ilgisini çekerek gelişen ve her geçen gün artan farkındalıkla büyüyen helal belgeli ticarete yönelik dünyanın en çok ses getiren fuarına Türkiye'nin ev sahipliği yapıyor olması, ülkenin helal kalite altyapısı alanındaki tecrübesini paydaşlara aktarabilmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor.

HAK da fuarda stant açarak, paydaşlarla birebir etkileşim sağlayacak. Zirveye konuşmacı olarak katılacak kurum temsilcileri, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

#ekonomi
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