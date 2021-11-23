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HEKTAŞ, orman yangınlarından etkilenen üreticiler için proje başlattı

HEKTAŞ, başlattığı “Toprakla Yeniden” isimli proje kapsamında yangından etkilenen en çok seranın bulunduğu yer olması nedeniyle pilot bölge olarak belirlediği Antalya Manavgat’taki Yavrudoğan Mahallesi’ndeki tarım alanlarını bitki besleme ürünleriyle verimli hale getirmek için harekete geçti.

Ekonomi 23.11.2021, 13:14
HEKTAŞ, orman yangınlarından etkilenen üreticiler için proje başlattı

HEKTAŞ, başlattığı “Toprakla Yeniden” isimli proje kapsamında yangından etkilenen en çok seranın bulunduğu yer olması nedeniyle pilot bölge olarak belirlediği Antalya Manavgat’taki Yavrudoğan Mahallesi’ndeki tarım alanlarını bitki besleme ürünleriyle verimli hale getirmek için harekete geçti.

Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen tarımsal üretim alanları, akıllı tarımın öncülerinden HEKTAŞ ile rehabilite edilmeye başlandı. Yangının açtığı yaraları sarmak için “Toprakla Yeniden” projesini başlatan şirket, ilk adımı, yangından en çok etkilenen bölgelerden Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Yavrudoğan Mahallesi’nde attı. Şirketin bitki besleme ürünlerinin destek amacıyla üreticilere teslim edildiği etkinliğe HEKTAŞ Satış Direktörü Murat Sonay Akarsu, Yavrudoğan Mahallesi Muhtarı Hilmi Baştaş ve üreticiler katıldı.

Yavrudoğan toprakla yeniden iyileşecek, yeşerecek ve üretecek

Yangından hemen sonra bölgede zarar tespit çalışmaları yapıp üreticilerle görüşen şirket ekipleri, bölgenin ekolojik ve tarımsal rehabilitasyonu için en uygun bitki besleme ürünlerini seçerek bölgede tarımsal üretimin daha verimli devam edebilmesi için önemli bir adım attı. Şirket, pilot bölge olarak belirlenen Yavrudoğan Mahallesi’ndeki yanan arazilerin ve seraların yeniden tarıma kazandırılması amacıyla organomineral gübre çeşitleri başta olmak üzere, farklı içerikli bitki besleme ürünleriyle bölgedeki üreticilerin en çok tercih ettiği mahsul olan kabak için en uygun bitki besleme programını hazırladı. Program kapsamında 27 üreticiye yaklaşık 5 bin litre sıvı gübre, 16 bin kilogram damlama ve taban gübresi desteğinde bulundu.

Bitki besleme ürünlerinin teslim etkinliğinde konuşan Murat Sonay Akarsu, “Yangından etkilenen bölgedeki üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu nedenle Manavgat’ta en çok tarım alanının zarar gördüğü Yavrudoğan Mahallesi’ni pilot bölge olarak belirledik. Mahalle’de zarar gören tüm üreticilerimizin bitki besleme ürünlerini temin ettik. Yaklaşık 150 dekarlık üretim alanındaki toprakların güçlendirilmesini ve üretimin daha verimli gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

Şirketin, ikinci ekim döneminin başlangıcı olan 2022 Mart ayına kadar ilk ekim için hem bitki besleme ürünlerinin tedariğini sağlayacağını hem de üreticilerin verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda teknik destek vereceğini belirten Akarsu, “Proje süresince hem web sitemizde oluşturduğumuz #TopraklaYeniden proje sayfamızdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Hedef, sürdürülebilir verimli üretim

Proje kapsamında üreticilere dağıtılan bitki besleme ürünlerinin yanı sıra verilecek teknik desteğin de çok önemli olduğunun altını çizen Akarsu, hedeflerinin sürdürülebilir verimli üretim için hem topraktaki organik madde miktarını arttırmak hem de üreticileri akıllı tarım uygulamaları ile buluşturmak olduğunu söyledi. Geleneksel üretim metotlarının, çağın gerekliliklerine uygun olarak gıdanın sürdürülebilirliği için güncellenmesi gerektiğini belirten Akarsu, “Burada gerçekleştirdiğimiz proje ile üreticilerimize bundan sonraki dönemde daha verimli nasıl üretim yapabileceklerini uygulamalı olarak anlatmış olacağız. Üreticilerimiz uzun vadede daha bilinçli üretim ile daha verimli mahsuller üreterek hem topraklarını hem de ekonomilerini güçlendirecekler” dedi.

Yavrudoğan Mahallesi Muhtarı Hilmi Baştaş ise, “Yavrudoğan, özellikle kabakta yüzde 90 malını ihraç eden, ülkemizin ekonomisine katkısı olan bir mahalle. Yangında zarar gören üreticilerimiz paralarını muşamba ve demire harcadılar. Dolayısıyla şirketin bu desteği onlar için çok kıymetli” dedi.

Yavrudoğan üreticilerinden Necati Atçı da değerli katkılarıyla Yavrudoğan ailesinin bir parçası olduğu için HEKTAŞ’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Üreticilerin yanında olmaya devam edecek

İklim krizinin ve iklim eyleminin aciliyetinin farkında olan HEKTAŞ, OYAK ekosistem vizyonuyla başlattığı “Toprakla Yeniden” projesi ile orman yangınlarından zarar gören üreticilerin yanında olmaya ve verimli tarımsal üretimi destekleyerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunmaya devam edecek.

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