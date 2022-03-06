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Hedefi 12’den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından yürütülen "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 12 firma, 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdı.

Ekonomi 06.03.2022, 10:42
Hedefi 12’den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından yürütülen "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 12 firma, 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdı.

Türkiye’ye 2021 yılında 20 milyar 250 milyon dolar döviz kazandıran hazır giyim sektörü, doğayla barışık üretim yapmak, AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak için ev ödevini çalışıyor, sürdürülebilirlik noktasında önemli adımlar atıyor. 2021 yılında Türkiye’nin hazır giyim ihracatına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”nde “Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlık Faaliyeti”nin 2. modülü tamamlandı. Projede yer alan 12 firma, 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdı. "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi"nin 1. modülü kapsamında ocak-haziran ayları arasında “Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlık Faaliyeti”yle firmaların sürdürülebilirlik alanında teknik açıdan daha yeterli olmalarını, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere önümüzdeki dönemde sektörün dinamiklerini etkileyecek koşullara hazırlıklı olmaları hedeflediklerini anlatan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2. modül ile firmalarda çevresel sürdürülebilirlik kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, süreçlerdeki iyileştirme adımlarına teknik destek sağlanmasını ve kalıcılığı amaçladıklarını vurguladı.

360 ton atık döngüsel ekonomiye kazandırıldı

Ege Bölgesinde sektöründe öncü 12 firmanın “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”nin 2. modülünde yer aldığı bilgisini veren Sertbaş, “UR-GE firmalarımız atık toplama çalışmaları sonucunda 2021’in sonunda toplam 307 ton kırpıntı kumaş toplarken atık kağıt 38 tona, atık plastik ise 13 tona ulaştı. 12 firmamız 360 ton atığı döngüsel ekonomiye kazandırdı” dedi. Toplanan atıklar sayesinde ulaşılan kazanımlar hakkında da bilgi veren EHKİB Başkanı Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “12 firmamızın döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirmeleri sonrasında 646 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 7 bin 259 ton sera gazı salınımının önüne geçildi, 142 ton su tasarrufu ve 230 bin 862 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 2021 yılında firmalarımız atıklarını lisanslı firmalara vererek yılda ortalama 45 bin TL ve 80 bin TL arası kazanç sağladı.”

"Yeşil üretimin merkezi"

Projenin 2. modülü sonunda firmalara hazır giyim ve konfeksiyon işletmesinin çevresel sürdürülebilirliğin yönetimi standardizasyonu oluşturdukları bilgisini veren Sertbaş, 3. modülde bu standardizasyonun uygulanmaya başlanacağını aktardı. Sertbaş, “Böylece firmalarımızın dünya standartlarında sürdürülebilir firmalar olması yolunda önemli bir aşama kaydedeceğiz ve aynı zamanda çabalarımızın uluslararası alanda da kabul edilebilir hale gelmesini sağlayacağız. Hedefimiz Egeli hazır giyim üreticilerini dünyada yeşil üretimin merkezi haline getirmek” diyerek sözlerini noktaladı.

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