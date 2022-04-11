“Hedef, Kuzey Makedonya’ya 1 milyar dolar ihracat”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ‘KOBİ İhracat Seferberliği Kuzey Makedonya’ eğitim programını İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ’’Kuzey Makedonya’ya ihracatımızı süratle 1 milyar doların üzerine taşımalıyız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi, ihracat destekleri, risk analizi, finansman ve proje hazırlamayı teşvik etmek amacıyla sürdürdüğü ‘KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları’na devam ediyor. Son üç yılda, bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik olmak üzere fiziki ve online olarak 18 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM, ÖNSİAD üyelerine yönelik olarak ’KOBİ İhracat Seferberliği Kuzey Makedonya’ eğitim programını İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Eğitim programının açılışını TİM Başkanı İsmail Gülle ve ÖNSİAD Başkanı Hayri Yorulmaz yaparken Kuzey Makedonya Ticaret Başmüşaviri Oğuzhan Berber de programda çevrimiçi olarak açılış konuşması gerçekleştirdi.

‘KOBİ İhracat Seferberliği Kuzey Makedonya’ programının açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle, ilk kez ihracat ailesinin odak bir pazara olan eğilimini önceleyen bir eğitim programında ihracat ailesi ile beraber olduklarını belirterek, bu programın hayata geçmesinde emek gösteren ÖNSİAD Başkanı Hayri Yorulmaz ve tüm ÖNSİAD üyelerine teşekkür etti.

“TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle, Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedefliyoruz”

İhracat potansiyeli olan firmalara ulaşmalarının, gelecek adına oldukça önem arz ettiğini dile getiren TİM Başkanı Gülle, “Bugün, ilk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Bu süreçte ihracat ailesine, 37 bini aşkın firma katıldı. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle, Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Son üç yılda, bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik olmak üzere fiziki ve online olarak 18 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenlediklerinin bilgisini paylaşan TİM Başkanı Gülle, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programlarını, 3 hedef kitleye yönelik tasarladıklarını, bunların sırasıyla; halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri, sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar ve son olarak da genç girişimciler olduğunu söyledi.

“Kültürümüze aşina bir toplumun olması, iş yapma kolaylığı açısından da elimizi kuvvetlendiren bir faktör”

Kuzey Makedonya’nın gelişen ve markalaşmaya açık bir pazar olduğunu ve son 5 yılda ithalatını neredeyse iki katına çıkardığını belirten TİM Başkanı Gülle, “Kuzey Makedonya pandemi yılında dahi ithalat seviyesinde istikrarını korudu. 2021 yılında 11,4 dolar rekor ithalata imza attı. Ayrıca Kuzey Makedonya, 2021 Ekonomik Özgürlük Sıralaması Endeksi’nde 46’ncı sırada yer alarak Vergi Yükü ve İş Özgürlüğü başlıklarında en iyi performansı gösterdi. Burada kültürümüze aşina bir toplumun olması, iş yapma kolaylığı açısından da elimizi kuvvetlendiren bir faktör” diye konuştu.

“4 bin 800 Türk firması Kuzey Makedonya’ya ihracat gerçekleştirdi”

Kuzey Makedonya’ya ihracatta son derece başarılı bir seyir sürdüklerini söyleyen TİM Başkanı Gülle, “Geçtiğimiz yıl toplam 4 bin 800 firmamız Kuzey Makedonya’ya ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 570 milyon dolar oldu. Pozitif ivmenin devam etmesi son derece önemli, çünkü ihracat ailesi olarak pazar ayrımı yapmadan her ülkeye büyük bir önem atfediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kuzey Makedonya’ya ihracatımızı süratle 1 milyar doların üzerine taşımalıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat ailesine çok önemli bir görev verdiğini vurgulayan TİM Başkanı Gülle, “2022 yıllık ihracat hedefimiz, 250 milyar dolar. Bu sebeple, Kuzey Makedonya’ya ihracatımızı süratle 1 milyar doların üzerine taşımalıyız. Mevcut konjonktür ve göstergeler bu rakama ulaşmak için son derece uygun. Rakamlar gösteriyor ki, Kuzey Makedonya bölgesinde yükselen bir değer. İhracat ailesi olarak, Kuzey Makedonya’da etkinliğimizi artırmalıyız. Gerçekleştireceğimiz eğitim programıyla beraber ihracatçılarımızın bölgeye ilgisinin daha da artacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Uzman eğitmenlerden katılımcılara bilgi ve deneyim aktarımı

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında TİM ve İhracatçı Birlikleri Hakkında, Türkiye- Makedonya Karşılıklı Dış Ticaret Analizi Raporu, İhracat İşlem ve Süreçleri ile İhracata Dönük Devlet Yardımları, İhracat Odaklı KOSGEB Destek Programları, KOSGEB Proje Hazırlama Kılavuz Eğitimi, İhracat Kredi Garanti Fonu, İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Kredileri ve Alacak Sigortası konularında kurumların uzman eğitmenleri tarafından paylaşımlarda bulunuldu. Programın sonunda ise Kuzey Makedonya Pazarı Deneyim Paylaşımı ile Kuzey Makedonya’ya ihracat gerçekleştirmek veya ihracatını artırmak isteyen katılımcılara bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirildi.