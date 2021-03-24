Koruncuk Vakfı daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek için üç etaplı bir büyüme projesini başlattı. Projenin ilk etabında Koruncukköyler’deki toplam kapasite yüzde 40 oranında artarken, proje sonunda ise 500 çocuğa hizmet verilmesi hedefleniyor.

Koruncuk Vakfı, Koruncukköy Bolluca’da ‘El Ver Yuva Olsun’ adıyla başlattığı büyüme projesinin tanıtımı amacıyla online toplantı düzenledi. Daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan proje üç etapta tamamlanacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanan Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu ile İstanbul Bolluca ve İzmir Urla Koruncukköyler’deki toplam kapasite yüzde 40 oranında artacak. Projenin tüm etapları tamamlandığında Vakıf eğitim, sosyal ve spor ünitelerine sahip ortaokul ve ortaöğretim kız ve erkek yurtlarıyla toplamda 500 çocuğa hizmet vermeyi hedefliyor. Vakıf büyüme hedeflerine paralel olarak ayrıca, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak, çocukların aileleri ile birlikte güçlendirilmesini esas alan “aile temelli hizmet” anlayışına ağırlık verecek. Vakıf, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalar ve AB destekli projeler ile değişen çocuk koruma politikalarına katkı sağlamak üzere çalışıyor.

Koruncuk Vakfı Yeni Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray oldu

23 Mart 2021’de gerçekleştirilen Koruncuk Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2012’den beri Vakfın Başkanlığını yürüten Av. Figen Özbek, Onursal Başkan oldu. Vakfın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Av. Dr. Z. Figen Samuray oldu.

“Hedef 500 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye erişmek istiyoruz”

Daha çok çocuğa yuva olabilmek için Koruncukköyler’deki fiziki hizmet kapasitesini artırmak üzere yola çıktıklarını belirten Koruncuk Vakfı Onursal Başkanı Av. Figen Özbek, “Büyüme adımlarımızın ilki olan, 2019’da hizmete açtığımız Koruncukköy Urla’dan sonra, şimdi sıra Koruncukköy Bolluca’da. 16 Mart 2021 tarihinde Arnavutköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı’nın katıldığı bir törenle temelini attığımız Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Yurdu ile buradaki 3 etaplı, “El Ver Yuva Olsun” adını verdiğimiz büyüme projesinin birinci etabını başlatmış olduk. Projenin tüm etapları tamamlandığında, yüksek kapasite ve standartlarda, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki kız ve erkek çocukların eğitimlerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyen çağdaş bir komplekse sahip olacağız. Dileğimiz, ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ve öğretim olanakları sunarken, aynı zamanda onlara sıcak ve özlenen bir yuva olabilmek. En kısa zamanda Koruncukköy Bolluca ve Urla’da, toplam 500 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye erişmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla herkesi yurt binamızın yapımına el vermeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.