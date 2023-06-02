Hedef 20 milyon sazan üretmek

Adana İl Tarım Ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, geçen yıl 15 milyon sazan ürettiklerini bu yıl hedeflerinin 20 milyon sazan üretmek olduğunu söyledi

Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yavru sazan balıkları yetiştirmek için anaç sazan balıklarından sağım yapıldı. Barajiçi tesislerde bulunan Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndaki balık sağımına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Üretim İstasyonunun kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara bir gün önce alınan ve sağım için hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımını Tekin, yeni üretim sezonunda hedeflerinin geçen yılın üzerinde yavru balık üretmek olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen yavru balık üretiminde üç yıldır bu işi yaptıklarını ifade eden Tekin, “İlk yıl 8 milyon adet yavru sazan balığı ürettik. Geçen yıl 15 milyon adedin üzerinde bir üretimimiz oldu. Bu yıl da 20 milyona yakın bir üretim yapmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz yavru balıkları belli bir boya geldiğinde çevre illere göndererek oradaki göl ve göletlerin balıklanmasını sağlıyoruz. Bizim ilimizdeki göl ve göletlerin tamamını da burada ürettiğimiz balıklar ile balıklandırma yapıyoruz. Böylece hem balık popülasyonunun devamlılığını sağlıyoruz hem de geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelere hammadde sunmuş oluyoruz. Bakanlığımızın belirlediği program dahilinde bize bağlı illere üretilecek yavru balıkların sevkiyatını yapıp göl ve göletlere yeni sezonda bırakılmasını sağlayacağız” dedi.

Farklı büyüklükte 9’u beton, 11’i toprak 20 adet yavru ve anaç balık havuzunun yer aldığı istasyonda, teknik personellerce sağımı yapılan balık yumurtaları daha sonra dölleme işleminden geçiriliyor. Dölleme yapılan yumurtalardan 72 saat sonra larva balıklar çıkmaya başlıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra özenle bakımları yapılan larva balıklar bir süre mini havuzlarda beslendikten sonra istasyon içindeki toprak havuzlara alınarak 5-6 santimetre büyüklüğe gelene kadar bakılıyor ve daha sonra göl ve göletlere salınmak üzere çevre illere gönderiliyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda geçen yıl üretimi yapılan 15 milyona yakın sazan balıkları başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Osmaniye, Konya illerine gönderilerek buradaki göl ve göletlere bırakılması sağlanmıştı.