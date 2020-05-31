Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
Son Dakika
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı

Hazırlıkların tamamlandığı dünyaca ünlü sahilde yüzde 70 doluluk bekleniyor

HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDIĞI DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLDE YÜZDE 70 DOLULUK BEKLENİYOR

Hazırlıkların tamamlandığı dünyaca ünlü sahilde yüzde 70 doluluk bekleniyor

HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDIĞI DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLDE YÜZDE 70 DOLULUK BEKLENİYOR

31 Mayıs 2020 Pazar 15:16
6 Okunma
Hazırlıkların tamamlandığı dünyaca ünlü sahilde yüzde 70 doluluk bekleniyor

Antalya’da yaklaşık 2,5 ayın ardından normalleşme takvimiyle birlikte 1 Haziran’dan itibaren açılacak dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili için ilk günde yüzde 70 doluluk oranı bekleniyor. Vatandaşların sahil ve deniz özleminin hat safhada olduğunu ifade eden Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, “Hem denizdeki tuzlu suyun mikroplara karşı etkisi hem de sahilin açık oluşunu göz önüne alarak insanların sahili tercih edeceğini ve yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yaz sezonuna ’sosyal mesafeli’ şekilde hazırlanan yeni uygulamanın çalışmalarını model alan işletmeler, çalışmalarını 1 Haziran’a yetiştirmeye çalışıyor. Sahilin giriş kısmındaki alana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan demo kurulum çalışmalarının bitirilmesinin ardından işletmeler de sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında başlayacak deniz sezonu için 4 gündür hummalı bir çalışma yapan işletmeler, yerli turizmden oldukça umutlu.

Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, sahilde bulunan 33 işletmede hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. Covid-19’dan dolayı kapatılan sahillerin yeni hijyen koşullarına göre yeniden düzenlediğini anımsatan Özer, “Misafirlerimizin hem hijyen hem rahatlığı açısından hazırlıklarımız deva etmekte. 1 Haziran’dan itibaren çalışmalarımız bitmiş olacak ve tüm misafirlerimizi ağırlamış olacağız” dedi

Yemek sunumları kapalı ambalajlarda olacak

Belediye ile birlikte yürüttükleri bazı kararlar olduğunu ifade eden Özer, “Şezlonglar arasındaki mesafeleri 1,5 metre olarak ayarladık. İşletmelerin girişinde misafirlerimizin hijyen kurallarına göre karşılayıp o şekilde içeriye alacağız. Her şezlong kullanımında örtüleri değiştireceğiz. Personellerde maske ve eldiven kullanımına dikkat edeceğiz. Yemek sunumlarımızı mümkün oldukça kapalı ambalajlarda servis etmeye çalışacağız” dedi.

İşletmelerin kapalı olduğu süreç içerisinde olumsuz etkilendiğini aktaran Özer, sezonun açılmasıyla birlikte ilk düşüncelerinin sağlık olduğunu, ikinci planda para kazanmak olduğunu belirtti.

“Yüzde 60-70 oranında doluluk bekliyoruz”

Vatandaşların 2,5 aydır sahil özlemi olduğuna işaret eden Tamer, şunları söyledi:

“Bütün sahil yürüyüşe dahi kapalıydı. İnsanlar yürüyüş yapacaktır. Yorulduğunda plajını kullanacaktır. Açık alan olduğu için insanlar kapalı yeri tercih etmeyecektir. Hem denizdeki tuzlu suyun mikroplara karşı etkisi hem de sahilin açık oluşunu göz önüne alarak insanların sahili tercih edeceğini ve yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum.”

“Çok heyecanlıyız”

Sahilde 3 yıldır işletme sahibi olan Gonca Tamer de, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, “1 Haziran için son 4 gündür çalışmalarımızı son derece hızlandırdık. Hijyen kurallarına son derece önem vererek bunu sürdürüyoruz. Geçen yıl yapmadığımız birçok şeyi, bu yıl artık klasikleştirilecek şekle getirdik. El dezenfektanlarından tutun, fotoselli sabunlukların kullanımı, kişiye özgü tek kullanımlık şezlong üstü anti bakteriyel bezler. Belediyemiz öncelikle bulunmamız gereken alanı sınırlandırdı. Açıklanan protokoldeki mesafeleri GPS ile ölçümünü yaptık. Sahilden 7 metre uzaklıkta olacak şekliyle misafirlerimizin alanlarını belirledik. Bu misafirlerimiz için çok güzel bir ortam sağlayacak. Hem çok iç içe olmayacak, hem rahatlıkla güneşlenip yemeklerini yiyebilecekler. İşletmemiz bölümüne gelen misafirlerimizi ateş ölçerle ağırlayacağız. Maskeleri olmayanlara maske temini sağlayacağız” dedi.

“Öncelik sağlık”

Sosyal mesafe kuralı ve maskenin olmazsa olmazları arasında yer alacağına vurgu yapan Tamer, “Bu da plajlara yeni bir görsellik kazandıracaktır diye düşüyorum. Yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Tamer, sezonun virüs nedeniyle geç açılmasının işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini ancak beklentilerinin olduğunu dile getirdi. “Önemli olan sağlık” diyen Tamer, ticari anlamda da ‘zararın neresinden dönülürse kardır’ düşüncesinde olduğunu belirtti.

"Denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi"

0-18 yaş grubunda bulunan kısıtlamanın sahilde oluşması beklenen insan sirkülasyonuna etki edeceğini de sözlerine ekleyen Tamer, “Bu kısıtlama kaldırılmadan anneler, babalar plaja gelemeyecekler. Tek engelimiz şu anda bu. Ancak bu kısıtlama bittikten sonra istenilen düzeyde yerli halkın plajlara geleceğini düşünüyorum. Herkes özlem duyuyor. Antalya’nın içerisinde denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarda fiyatlar tavan yaptı
Pazarda fiyatlar tavan yaptı
Mazıdağı’nda mercimek hasadı başladı
Mazıdağı’nda mercimek hasadı başladı
Denizciler ’vira bismillah’ diyor
Denizciler ’vira bismillah’ diyor
Dünya 10 yıl sürecek bir ekonomik depresyon dönemine girdi
Dünya 10 yıl sürecek bir ekonomik depresyon dönemine girdi
Bu ilk kez oldu
Bu ilk kez oldu
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Türkiye büyüme oranlarında "örnek ülke" oldu
Türkiye büyüme oranlarında "örnek ülke" oldu
Bakan Varank’tan online toplantıda önemli açıklamalar
Bakan Varank’tan online toplantıda önemli açıklamalar
Şehit kaymakamın hayali sınırları aştı
Şehit kaymakamın hayali sınırları aştı
Sanmar, Umman’dan aldığı siparişlerin ilkini teslim etti
Sanmar, Umman’dan aldığı siparişlerin ilkini teslim etti
GABORAS: Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor
GABORAS: Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor
Nisan ayında gıda ve tarım ürünleri ithalatındaki artış hız kesti
Nisan ayında gıda ve tarım ürünleri ithalatındaki artış hız kesti
İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında artmaya devam etti
İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında artmaya devam etti
Matlı: "İlk çeyrekte büyüme rakamları motive edici"
Matlı: "İlk çeyrekte büyüme rakamları motive edici"
Çam fıstığındaki verim düşüklüğüne 10 proje ile çözüm aranıyor
Çam fıstığındaki verim düşüklüğüne 10 proje ile çözüm aranıyor
DOSABSİAD’tan eğitim protokolü
DOSABSİAD’tan eğitim protokolü
Kantarcı: "Doğu Karadeniz’e Ortadoğu’dan ilk turist kafilesi 25 Haziran’da geliyor"
Kantarcı: "Doğu Karadeniz’e Ortadoğu’dan ilk turist kafilesi 25 Haziran’da geliyor"
Kayserililer evde kaldı, doğalgaz kullanımı arttı
Kayserililer evde kaldı, doğalgaz kullanımı arttı
78 milyar Türk lirası 'duman' oldu
78 milyar Türk lirası 'duman' oldu
Kıdem tazminatıyla ilgili milyonları ilgilendiren karar!
Kıdem tazminatıyla ilgili milyonları ilgilendiren karar!

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim