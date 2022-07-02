Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5’lik artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu rakamla beraber, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılarak son 22 ayın 20’sinde aylık rekor kırılmış oldu.

Ekonominin büyümesi ve dünya devleri arasında yer alması için çalışan, üreten, 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB) Erzurum’daki hizmet binasında düzenlediği toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Açıklanan verilere göre Türk ihracatçısı, haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu rakamlarla beraber ihracatta son 22 ayın 20’sinde rekor kırılmış oldu.

Haziran ayında 20 sektör ihracatını artırdı. 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Kimya Sektörü ilk sırada yer alırken 2,7 milyar dolara ulaşan Otomotiv Sektörü ikinci, 2,3 milyar doları aşan Çelik Sektörü ise üçüncü oldu. Çelik Sektörünü 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Hazırgiyim Sektörü ve 1,4 milyar dolar ihracatla Elektrik-Elektronik Sektörü izledi.

Haziran ayında 61 il ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa oldu. Adana, Muğla ve Balıkesir ise ihracatta rekora ulaşan iller oldu. Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,55 milyar dolarla ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı. Bin 905 firma, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat bir önceki haziran ayına göre yüzde 9 artışla 16,6 milyon tona ulaştı.

TİM 29. Olağan Genel Kurulu’nda seçilmesinin ardından ilk Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’na katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Erzurum’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve TİM’in yeni yönetimi olarak ilk dış ticaret değerlendirme toplantısını gerçekleştirdikleri için bugünün kendileri açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekoru kırıldı

TİM yeni döneminin ilk ayında ihracat ailesinin tarihi bir rekora imza attığını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Haziran ayında ihracatımız yüzde 18 artışla 23,4 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İlk 6 ayda bu rakam, yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracatımız ise 246 milyar doları aştı. Son 22 ayın 20’sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki, yılın ikinci yarısında da hız kesmeden yolumuza devam edecek ve yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum” dedi.

Kimya sektörü ihracatta ilk sırada yer aldı

İhracat rakamlarıyla ilgili detayları paylaşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şu bilgileri verdi: “Rakamlarımızın detaylarına baktığımızda tam 20 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla 3,2 milyar dolar ile Kimya, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv, 2,3 milyar dolar ihracatla Çelik, 2 milyar dolarla Hazır Giyim ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik oldu. Hububat ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörlerimiz, bugüne kadar ki en yüksek ihracat rakamlarına imza attılar. Hububat sektörümüz aylık bazda ilk kez 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.”

Ayrıca motorlu taşıtlar, alüminyum ürünleri ve demir çelikten eşyalar ürün gruplarında ihracatı dikkat çekici seviyelerde artırdıklarına dikkat çeken Gültepe, bu ay en çok artış kaydeden ilk 10 ürün grubunda ihracatın 825 milyon dolar arttığını söyledi.

Haziran ayında 61 il ihracatını artırırken 3 il ihracatta rekor kırdı

Haziran ayında 61 ilin ihracatını artırma başarısını gösterdiğini dile getiren Gültepe, en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilin sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu belirtti. Bu şehirlerin haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerin ise Bursa, Mersin, Sakarya ve Kayseri olduğunu bildiren Gültepe, “Adana, Muğla ve Balıkesir illerimiz ise güçlü performanslarıyla bu ay rekor kıran 3 ilimiz oldu. Ayrıca, bugün genel merkezinde bulunduğumuz DAİB bünyesindeki ihracatçılarımız da ihracatlarını yüzde 10 artırarak 255 milyon dolar ihracata imza attı. Tüm illerimizi bu başarılı performans adına tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

160 ülkeye ihracatta artış kaydedildi

İhracatçılarımız bu ay, ülkemizin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 160 ülkeye ihracatta artış kaydettik diyen Gültepe şöyle devam etti: "En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke; Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. Bu ülkelerin yanı sıra Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika‘ya ihracatımızda önemli yükselişler var. Aralarında Rusya, Güney Kore, Arjantin ve Hindistan’ın da dahil olduğu tam 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştık.”

Gültepe, ülke gruplarında Avrupa ülkelerine 13 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Miktar bazında yüzde 10 artış

Miktar bazında ihracatın, bir önceki haziran ayına göre yüzde 10 artışla 16,6 milyon tona ulaştığını kaydeden Gültepe, birim ihracat değerinin ise yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldiğini belirtti.

Bin 905 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi

Bin 905 firmanın, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldığını ifade eden Gültepe, yeni firmaların haziran ayında 80 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

“İhracatımızdaki güçlü performans üretim ve istihdam piyasalarını dinamik tutuyor”

Yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışın tetiklemesiyle birlikte dünyanın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, Türkiye’nin mal ve hizmet üretimiyle ekonomide güçlü adımlar atmayı sürdürdüğünü ifade eden Gültepe, “İhracatımızdaki güçlü performans üretim ve istihdam piyasalarını dinamik tutuyor. Sanayi üretimi son açıklanan verilere göre yıllık bazda yüzde 10,8 arttı. Kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında 408 bin yeni istihdam oluşturuldu. Bu sevindirici gelişmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Ortak akıl ve istişare ile sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik talepleri Merkez Bankası Başkanımızla paylaştık”

Son günlerde Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında istikrara kavuşması adına Ticari krediler ve reeskont kredilerinin kullanımına dair bazı makro ihtiyati tedbirler uygulamaya konulduğunu dile getiren Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, atılan adımları büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirtti. Gültepe, “İhracatımızın süratle yükselmesiyle beraber, finansman ihtiyacımız da buna bağlı olarak artıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda yeni dönemde ihracatın finansmanından, uygulanan makro ihtiyati tedbirlere kadar geniş bir yelpazede konuları detaylarıyla ele aldık. Ortak akıl ve istişare ile sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik talepleri Merkez Bankası Başkanımızla paylaştık” şeklinde konuştu.

“İkili ilişkilerdeki gelişmelerin olumlu yansımalarını bu ay ihracat rakamlarımızda da gördük”

Türkiye için önemli bir pazar olan Suudi Arabistan’la ilişkilerin normalleşmesinin yeni fırsatları da beraberinde getireceğini söyleyen Gültepe, “İkili ilişkilerdeki gelişmelerin olumlu yansımalarını bu ay ihracat rakamlarımızda da gördük. Suudi Arabistan’a ihracatımız yüzde 63 artarak 25 milyon dolara ulaştı. Küresel ölçekte resesyon endişelerinin arttığı bir döneme girilirken, yakından ve güvenilir ticaretin önemi her zamankinden daha fazla artıyor. Ülkemizin bu süreçte yakın coğrafyasında jeopolitik çözümler üretmesi, muhtemel bir küresel daralmadan etkilenmemek adına son derece önemli” ifadelerini kullandı.

“Türkiye 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır”

Yılın ilk yarısında gelen ihracat rakamlarının Türk ihracatçısının karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirerek yoluna kararlılıkla devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Gültepe, “İhracatımızda mevcut yükseliş ivmesinin sürmesi bizler için son derece değerliydi. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, Türkiye 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır” dedi.