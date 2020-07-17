haziranda 1 milyon yolcu taşıdı

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği özel durum açıklamasında haziran ayına ait trafik sonuçlarını duyurdu. Açıklamada, Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,0 milyon olduğu belirtildi.

Yolcu doluluk oranı Haziran 2020 döneminde yüzde 67,2 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %5'lik azalışla 117.641 tona düştü.

Ocak-Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı ise 2020 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık azalma ile %75,5 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %54,5 azalarak 40,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 707.054 ton olarak gerçekleşti.

2020 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 oldu.