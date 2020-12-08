Haziran'a kadar kredilerin takibe düşme süresi 180 gün olacak

BDDK'dan yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, COVID-19 salgınının özelde bankacılık sektörü genelde de makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde ve uluslararası düzenlemelerin uygulanmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Detaylarına bugün Kurumumuz web sitesinden duyurulan 08.12.2020 tarihli ve 9311* ile 9312** sayılı Kararlardan da ulaşılabileceği üzere;

İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin olası etkilerinin devam etmesi nedeniyle bazı düzenlemelerin uzatılmasına,

Bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla geçici nitelikli olan diğer bazı uygulamaların ise sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İlerleyen dönemde pandeminin etkilerinin zayıflamasıyla birlikte, devamına karar verilen uygulamaların, 9312 sayılı mezkur Kurul kararında da belirtildiği üzere, 30.06.2021 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.

n bir şekilde yönetilebilmesini teminen 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilmesine, C. Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir