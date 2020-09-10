Haziran 2020: İşgücündeki düşüş trendi tersine dönerken, işsizlik oranı yükseldi

Haziran (Mayıs-Temmuz) döneminde mevsimsellikten arındırılmış manşet işsizlik oranı geçen ayki %14,1 seviyesinden %14,3’e yükseldi. Tarım-dışı işsizlik oranı %16,5’den %16,7’ye yükselirken, genç nüfus işsizlik oranı ise %26,9’da sabit kaldı. Arındırılmamış işsizlik oranı ise, geçen yılın aynı dönemindeki %13,0’ün biraz üzerinde %13,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılımdaki düşüş trendi, Mayıs ve Haziran’da terse döndü. Son dönemlerdeki işgücüne katılımdaki dramatik gerileme nedeniyle, daha doğru bir değerlendirme için işsizlik oranından ziyade, istihdamın trendine bakmak gerekiyor. O tarafta da, istihdamda Kasım-Nisan arasında yaşanan 2,7 milyon kişilik azalışın ardından, Mayıs’ta 25 bin ve şimdi Haziran’da da 431 bin kişilik aylık artış olduğu görülüyor. Ancak Kasım-Nisan arasında 2,85 milyon kişi gerileyen işgücünde de, Mayıs’ta 108 bin, Haziran’da da 567 bin kişilik artış var. Buna bağlı olarak işsiz sayısının bir önceki aya göre 136 bin (Mayıs’ta 83 bin) arttığı görülüyor. Özetle, Kasım-Nisan arasındaki sert istihdam daralmasına karşın, işsizlik oranındaki artışı sınırlayan işgücündeki azalışın, Mayıs ayı ile birlikte tersine dönmesi, istihdamdaki toparlanmaya rağmen bu kez işsizlik oranındaki artışın sürmesine yol açmış durumda.

Arındırılmamış rakamlara göre, işsizlik oranı son 1 yılda %13,0’den %13,4’e yükseldi. Son 1 yıllık dönemde, istihdamın yaklaşık 2,0 milyon kişilik kayıpla 26,5 milyona gerilediği (kabaca 2014 yılındaki seviyelerine) dikkate alındığında, işsizlik oranındaki artışın sınırlı kaldığı söylenebilir. Bunun nedeni olarak da, önceki aylarda da belirttiğimiz gibi, işgücüne katılım oranındaki %53,3’ten %49,0’a ciddi düşüş öne çıkıyor. Bu dönemde, çalışma çağındaki nüfus 1,1 milyon kişi artmış olsa da, işgücüne katılanların 2,1 milyonluk kayıpla 30,6 milyon kişiye gerilediği görülüyor. Bu rakamlar (işgücündeki 2,1 milyon, istihdamdaki 2,0 milyon azalış) aynı zamanda, resmi işsiz sayısının 152 bin kişi azaldığı anlamına geliyor.

İstihdam kaybı ağırlıklı olarak hizmet sektörlerinden, özellikle de otel-lokanta ve kültür-eğlence alt sektörlerinden kaynaklanıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre, istihdamdaki 2,1 milyon kişilik kaybın 1,3 milyonu hizmet sektörlerinden kaynaklanıyor. Bu da hizmet sektörü istihdamında %8,2’lik bir düşüş anlamına geliyor. Sürpriz olmayan bir şekilde de, en olumsuz etkilenen alt sektörlerin 520 bin kişilik (-%28) istihdam kaybıyla otel-lokanta ve 61 bin kişilik (-36%) kayıpla kültüreğlence sektörleri olduğu dikkat çekiyor. Buna ek olarak, istihdam kaybının sanayide 320 bin (-%5,7), tarımda 274 bin (-%5,1), ve inşaatta 91 bin kişiye (-%5,6) ulaştığı görülüyor.