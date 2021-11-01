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Hazır yemek sektörü destek bekliyor

BUYSAD yöneticileri, BTSO’yu ziyaret ederek, hazır yemek sektörünün meselelerini dile getirdi. Ziyarette gıda fiyatlarındaki artışın yol açtığı sıkıntılar konuşuldu ve bunların TOBB nezdinde dile getirilmesi için BTSO’dan destek istendi.

Ekonomi 01.11.2021, 14:17
Hazır yemek sektörü destek bekliyor

BUYSAD yöneticileri, BTSO’yu ziyaret ederek, hazır yemek sektörünün meselelerini dile getirdi. Ziyarette gıda fiyatlarındaki artışın yol açtığı sıkıntılar konuşuldu ve bunların TOBB nezdinde dile getirilmesi için BTSO’dan destek istendi.

Son yıllarda gıda fiyatlarındaki hızlı artışla mücadele eden hazır yemek sektörü, meselelerini her zeminde dile getirerek, çözüm arayışını sürdürüyor. Bursa Hazır Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan tarafından karşılanan BUYSAD heyeti, hazır yemek sektörünün içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirme yaptı. Ziyarette bütün dünyada artan gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişten kaynaklanan sıkıntılar konuşuldu. Sektördeki istihdam meselesine de işaret edilen toplantıda, BTSO Mutfak Akademi üzerinden ortak çalışmalar yapılmasına devam edilmesine ve en kısa zamanda bir etkinlik yapılması kararlaştırıldı.

İki yıldır devam eden pandemi sürecinde, hijyen ve sanitasyonun hazır yemek sektörü için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydeden Başkan Coşkun Dönmez, güvenilir firmalardan alışveriş yapılmasının öneminin şimdi daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Dünya genelinde ve Türkiye’de gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin hazır yemek sektörüne çok büyük etki yaptığını, pandemi sürecinin de sektöre ilave yük oluşturduğunu dile getiren Dönmez, “Kuraklık, aşırı yağışlar üretimin azalmasına ve arz yetersizliğine sebebiyet verirken, tarım sektörünün enerji, gübre, ilâç gibi girdileri dövizdeki artışa bağlı sürekli yükseldi. Böyle olunca gıda fiyatları Türkiye’de daha fazla arttı. Hazır yemek firmaları arasındaki kıyasıya rekabet nedeni ile karsız hâle gelen sektörde firmalar bazende zararına satış yapmak zorunda kaldılar. Bu yüzden eskiden yıllık belirlediğimiz mönü fiyatlarımızı önce 6 aylık sonra 3 aylık şimdi de aylık periyotlar hâlinde güncellemek durumuna geldik. Zor bir dönemden geçen sektörümüzün ayakta kalması için sorunlarımızı gündeme getiriyoruz” dedi.

Coşkun Dönmez, ziyarette, hazır yemek sektörünün meselelerinin BTSO’nun bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından dile getirilmesinin kamuoyu ve ilgili kurumlar açısından daha etkili olacağını söyleyerek, bu konuda BTSO’dan aracılık etmesini istedi.

BTSO Başkan İbrahim Burkay da, genel anlamdaki enflasyon artışının, TL-Dolar dengesindeki kırılmaların bütün ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Gıda fiyatlarındaki artışın en çok hazır yemek sektöründeki firmaları ve paydaşlarını etkilediğinin farkında olduklarını ifade eden Burkay, “Hazır yemek sanayii dalında faaliyet gösteren firmalar bizim üyemiz. Oda olarak üyelerimizin sorunlarının çözümü için gereken desteği vermeye elbette hazırız. Kalifiye eleman meselesinde de BTSO Mutfak Akademi ile çalışmaya başlayabiliriz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Genel anlamda yaşadığımız sorunların da üst perdeden dile getirilmesi için TOBB nezdinde teşebbüste bulunacağız” dedi.

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