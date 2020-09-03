banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Hazır yemek sanayii en güvenilir sektör

BURSA YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (BUYSAD) BAŞKANI COŞKUN DÖNMEZ, KORONAVİRÜS SALGINININ TOPLUMDA HİJYEN KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ ARTIRDIĞINI BELİRTEREK, ÖZELİKLE GIDA SEKTÖRÜNDE GÜVEN UNSURUNUN ÖN PLANA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ. BAŞKAN DÖNMEZ, HAZIR YEMEK VE CATERİNG SEKTÖRÜNÜN HALEN DEVAM EDEN SALGIN SÜRECİNİN EN GÜVENİLİR SEKTÖRLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.

Ekonomi 03.09.2020, 15:16
2
Hazır yemek sanayii en güvenilir sektör

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, koronavirüs salgınının toplumda hijyen konusundaki hassasiyeti artırdığını belirterek, özelikle gıda sektöründe güven unsurunun ön plana çıktığını söyledi. Başkan Dönmez, hazır yemek ve catering sektörünün halen devam eden salgın sürecinin en güvenilir sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada hazır yemek sektörünü güvenirlik açısından değerlendiren BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek ve catering hizmeti alan kişi ve kurumların sektörle ilgili en küçük bir kuşkusu olmaması gerektiğini belirtti. Hazır yemek sektörünün hizmet koşulları gereği zaten temizlik ve hijyen konusunda hassasiyet gerektirdiğini, salgın öncesinde de bu koşulların sağlandığını kaydeden Başkan Dönmez, ancak hizmet alınan firmaların lisanslı ve ruhsatlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hazır yemek ve catering sektörünün salgın nedeniyle oluşan yeni koşullara uyumda en hazır sektörlerden biri olduğunu ifade Dönmez, şunları dile getirdi:

“Hizmet koşullarımız zaten güvenli gıda ve toplum sağlığı açısından azami derecede hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Sektörümüzde hijyen ve sanitasyon kurallarına geçmişte de çok önem veriliyordu. Maske, bone, galoş, eldiven ve dezenfaktan kullanımı, kullanılan ekipmanların temizliği, kullanım alanlarının havalandırılması gibi birçok uygulama konusunda benimsenmiş kültürel birikimlerimiz ve alışkanlıklarımız var. Bunlar, hem yasal zorunluluk, hem vicdani açıdan sektörün vazgeçilmezleridir.

Yeni süreçte, güvenli gıda konusunda toplumsal hassasiyetin artmasını sektörümüz açısından olumlu bir gelişmiş olarak görüyoruz. Salgına en hazır sektör olarak yeni dönemde de küçük çaplı bazı ilave önlemlerle güvenilir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tek kişilik yemek menüleri, paketlenmiş ve tek kullanımlık ekmek sunumu, çatal-kaşık- bıçakların paket halinde kullanımı, tek kullanımlık su servisi gibi yeniliklerle salgına karşı tedbirlerimizi artırdık.

Müşterilerimiz, lisans ve ruhsat sahibi firmalardan alacakları hizmette en küçük endişe duymasınlar. Gıda mühendisi, diyetisyeni ve kalite ve temizliği ön plana alan uzman ekiplerimizle müşterilerimize en güzel hizmeti sunmaktayız.”

Coşkun Dönmez, açıklamasında her sektörde olduğu gibi hazır yemek ve catering sektöründe de merdiven altı diye tabir edilen lisanssız firmaların olabileceğine işaret ederek, bu tür firmaların yasalar kapsamında faaliyet gösteren üyelerine karşı haksız rekabet yaptıklarını söyledi. Başkan Dönmez, ruhsatsız işletmelerin kendilerine bildirilmesi halinde, dernek olarak yasal girişimde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25