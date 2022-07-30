Hazır giyime dev zam geliyor!

Organize perakende sektörü markalarınınım cirosu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyeleri arasında yaptığı haziran ayı anketine göre yüzde 80 arttı. Yapılan anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, ÜFE ve TÜFE arasında 60 puan fark bulunduğunu, firmaların bu maliyeti yansıtmak isteyeceklerini ve kış sezonunda yıllık yüzde 100'lük artışların görülebileceğini belirtti.

BMD'ye göre, organize perakende sektöründe maliyet artışlarının etkisiyle cirolar geçen yaza oranla ortalamada yüzde 80 artarken, birçok marka adet satışlarında hâlâ pandemi öncesindeki rakamları yakalayamadı. Sektörde ham madde, enerji, dağıtım ve işçilik başta olmak üzere yüksek girdi maliyetlerinden kaynaklanan baskının devam ettiğini vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, kış sezonu ürünlerinde yıllık artışın ÜFE oranlarına yaklaşmasının şaşırtıcı olmayacağına dikkat çekti.

Derneğin üyeleri arasında yapılan Haziran Ayı Anketi’nin sonuçlarını değerlendiren Sinan Öncel, turistlerin etkisiyle perakende sektöründe ciro artışının haziranda da devam ettiğini bildirdi. BMD üyesi markaların cirolarında geçen yıla göre ortalama yüzde 80 artış olduğunu anlatan Öncel, şunları söyledi:

“Yüzde 100 ve üzerinde ciro artışını yakalayan firmalar da var. Ancak cirolardaki bu artış adetlere tam olarak yansımıyor. Birçok markamız adet satışlarında 2019 rakamlarını yakalamakta zorlanıyor. Cirolardaki büyüme adetten değil, fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Ham madde fiyatlarında bir gevşeme olmakla birlikte diğer girdilerdeki maliyet baskısı sürüyor. Haziran ayı verilerine göre ÜFE ve TÜFE arasında 60 puan fark bulunuyor. Firmalar bu maliyetleri önümüzdeki aylarda bir şekilde fiyatlara yansıtmak durumunda kalacak. Kış sezonu ürünlerinde yıllık bazda yüzde 100’e varan fiyat artışları şaşırtıcı olmayacak.

‘ZORLU GEÇECEK’

Tüketicideki beklenti fiyat artışlarının devam edeceği yönünde. Bu nedenle imkânı olanlar ihtiyaç alışverişlerini öne çekiyor. Dolayısı ile adet satışlarında istenen düzeye ulaşılamasa da perakende sektöründe canlılık devam ediyor. Turistlerin de katkısı ile bu hareketliliğin yaz sezonu boyunca süreceğini öngörüyoruz. Ekimden sonrası için bir tahminde bulunmak için henüz erken olmakla birlikte hem sektör hem de tüketici açısından kış sezonunun zorlu geçeceğini söyleyebiliriz."