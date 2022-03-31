banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Hazır giyimde metaverse evrenine adım atılıyor

Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon TL’lik teknoloji, start-up ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca marka metaverse evrenine de adım atıyor.

Ekonomi 31.03.2022, 15:26
Hazır giyimde metaverse evrenine adım atılıyor

Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon TL’lik teknoloji, start-up ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca marka metaverse evrenine de adım atıyor.

Hazır giyim perakendesi ve e-ticaret alanında uzun yıllar çalışan Kiğılı, bu alandaki dört teknolojisini İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Dört teknolojiden biri ve Kiğılı’nın spin-off’u olan “QualisICT Teknoloji”, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri aracılığıyla tüm süreçleri optimize ederken; “Octopus Teknoloji”, ekran yönetimini yapay zekayla bütünleştirip kişiye özel fırsatlar oluşturmayı, “RPA Teknoloji” ise tekrarlayan iş süreçlerini 7/24 sorunsuz yönetmeyi mümkün kılıyor. Yakın zamanda metaverse evreninde de yer alacak marka, teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Yeni teknoloji hamlesi ile 50 milyon TL’lik yatırım planlanıyor

Kiğılı’nın teknoloji yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Günümüz dünyasında markaların kendini geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yapmadan sadece modanın güncel trendleriyle ayakta kalabilmesi oldukça zor. Son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm de aslında bunun önemli bir kanıtı. Bugün yeni nesil teknolojileri göz önüne aldığımızda tüm firmalar, özellikle de perakende firmaları küçük birer teknoloji firması haline gelmiş durumda. Biz de erkek giyim perakendeciliğindeki liderliğimizi ve öncülüğümüzü teknoloji alanında da devam ettirme vizyonu ile üç yıl önce çıktığımız bu yolda teknoloji hamlelerimizi yaptık. Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji ekosistemimize 50 milyon TL’lik bir bütçe hedefledik. Ancak yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Stratejik planlama ve doğru yer-doğru zaman mottosuyla moda endüstrisinde hem yatırımcı hem de oyun kurucu pozisyonlarımızı almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kurum içi girişimcilik ruhu QualisICT ‘yi oluşturdu

Pandemiyle birlikte teknoloji yatırımlarının değişen kullanıcı deneyimlerine göre şekillendiğini söyleyen Suerdem, “Kiğılı’nın spin-off’u QualisICT Teknolojisi perakende alanında elimizi oldukça güçlendirdi. Perakende ve e-ticaret teknolojileri alanında ürünler geliştiren, yüzde 100 Kiğılı girişimi olan ve Bilişim Vadisi’nde konumlandırdığımız QualisICT Teknoloji, tamamen start-up ruhu ile yönetilen bir yapıya sahip. QualisICT’nin Retail Suite ve Q-Commerce olmak üzere iki ayrı hizmeti bulunan bu teknolojimizdeki Retail Suite sayesinde perakende sektöründe özellikle saha ve merkez ofis arasında yaşanan sıkıntıları dijitalle çözüyoruz. Retail Suite platformu içerisinde sunulan çözümler arasında ‘tedarik zinciri yönetimi’, ‘shift optimizasyon’, ‘hedef dağılım’ ve ‘Talep Yönetim Platformu bulunuyor. Q-Commerce ise B2B, B2C ve özellikle global pazar yerlerinde stok, sipariş, satış ve lojistik operasyonlarını tek platformdan, optimize ve yalın bir biçimde yönetme imkanı veriyor. Bu sayede globaldeki süreçleri kolaylaştırarak daha çok sayıda pazara açılmanın önündeki engelleri kaldırıyoruz” ifadesini kullandı.

Teknoloji tabanlı iş çözümleriyle daha fazla verimlilik ve kişiye özel fırsatlar

QualisICT’nin yanı sıra Octopus Teknoloji ve RPA Teknoloji özelinde yatırımlarının doğru hizmeti en teknolojik şekilde sunmaya fırsat tanıdığını belirten Suerdem şunları söyledi:

“Octopus, perakende sektöründe yenilikçi bir yaklaşım olduğu için dikkatimizi çekti. Patentli bu teknolojiyi hem Türkiye hem de yurt dışı mağazalarda denedik. Ekran yönetimi konusu aslında bir maliyet avantajı oluşturuyor ama Octopus’ta asıl motivasyon, globalde örneği olmayan bir ürün geliştirmek. Ekranlara kimin baktığını analiz etmek ve sonrasında yapay zeka desteğiyle kişiye özel içerik ve kampanyalar sağlamak ön planda. Rpa sayesinde de günlük periyodik iş süreçlerinin en sağlıklı şekilde yürümesini mümkün kılıyoruz. Bilindiği üzere tekrarlayan süreçler çalışanları duygusal zeka, muhakeme, yargılama ve müşteri ile etkileşim gibi insana özgü yetenekler gerektiren diğer işlerden alıkoyuyor. Rpa’nın geliştirdiği Zozi 360 platformu sayesinde kuralları ve mantığı belirli, çok sayıdaki sürekli tekrar eden görevleri, dijital robotlar aracılığıyla otomasyona taşınmasını sağlıyoruz. Bu sistem 7/24 çalışarak tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiriyor. Çalışanlarımızın sahip olduğu potansiyeli kullanarak katma değeri yüksek işlere odaklanabilmeleri için onlara zaman oluşturuyoruz.”

Kiğılı yakında metaverse evrenine adım atıyor

Kiğılı’nın yeni dönem yatırımlarından da bahseden Suerdem, “GoArt firmasının erken dönem ve 2. yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alarak sanal mağazalarımız aracılığıyla kullanıcılara bu dünyada da eşlik edeceğiz” dedi.

“Mağazacılığı Avrupalıdan daha iyi biliyoruz”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise hazır giyimde ihracatın her geçen gün arttığını belirterek, “Büyük bir ihtimalle çok kısa bir sürede ayda 2 milyar dolar, yılda 24 milyar dolar ihracat yapmamız mümkün görünüyor. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız üretim. Çok hızlı bir şeklide üretimi artırmamız lazım. Bu işi çok iyi biliyoruz. Modayı iyi takip ediyoruz. Koleksiyon yapmasını iyi biliyoruz. Mağazacılığı o kadar iyi biliyoruz ki her şeyi Avrupalıdan daha iyi bilen bir noktaya gedik” dedi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19