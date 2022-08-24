Hazır giyimde ihracat hedefi 23 milyar dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “250 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hazır giyim sektöründe hedef bu yıl için 23 milyar dolar. Türkiye’de toprak altından çıkaracağımız petrolümüz yok. Emek yoğun sektörlere destek olarak hedeflerimize ulaşacağız’’ dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) işbirliğinde düzenlenen IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın ikincisi bugün başladı. Fuarın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Varank fuarın açılışında yaptığı konuşmada fuarların ihracatta önemli rol oynayan vitrinler olduğunu, ihracata önemli katkı sağladığını söyledi. Bakan Varank, hazır giyimde sektörün 23 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlattı.

Bakan Varank: “2002 öncesi yaşanan yüksek enflasyonla mücadele ettik, şimdi de edeceğiz’’

Emek yoğun sektörlere önem verdiklerini ve bu sektörlere destek olduklarını söyleyen Bakan Varank, “2022 yılı için 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu rakamları yakalamak için topraktan çıkartacağımız petrolümüz yok. Üreterek bu rakamları yakalayacağız. Firmalarımızın kendi markalarını oluşturup uluslararası pazarda isimlerini duyurmasıyla daha iyi konumlara geleceğimizi biliyoruz. Hazır giyimde İtalya nasıl konuşuluyorsa bundan sonra Türkiye konuşulacak. Bunun için ar-ge’ye tasarıma yatırımlar yapılması lazım. Biz üreticimizin her zaman yanındayız. Yenilikçi projelere destekler sağlıyoruz. Uluslar arası finansmanı ülkemize getirecek çalışmalar yapıyoruz. Özel sektör öncülüğünde katma değer üretmenin önemini biliyoruz. Bunu yaparak dünyayla rekabet edebiliriz’’ dedi.

Dünya genelinde bir kriz yaşandığını vurgulayan Varank, “Küresel anlamda enerji ve emtia fiyatlarında ciddi artışlar var. Dünya ekonomileri zor zamanlardan geçiyor. Türkiye’nin bu global krizden en az etkilenmesi noktasında hükümetimiz büyük bir çaba içerisinde. Büyük atılımlar gerçekleştirdik. 2002 öncesi yaşanan yüksek enflasyonla mücadele ettik, şimdi de edeceğiz. Sabırlı olacağız, provokasyonlara gelmeyeceğiz. Çok daha aydınlık Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz’’ diye konuştu.

2002 öncesi hazır giyim sektöründeki durumdan da bahseden Varank, “2002 öncesinde çuvallarla, otobüslerle yurt dışına mal gönderiliyordu. Yüzde 53 kayıt dışı çalışan vardı. 20 senede 10 milyon ilave istihdam oluşturduk, kayıt dışılığı yüzde 50 azalttık. Şuan dünyanın en önemli fuarlarını gerçekleştiriyoruz. Tekstil sektörüne kararlılıkla yatırımlar yaptık. İstanbul moda endüstrisinin üssü haline geldi. Fuarda AB ülkelerinden İngiltere’den ABD’den Ortadoğu ve körfez ülkelerinden 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağız. 2 bin 500 - 3 bin nitelikli satın alıcılar var. Sektörün ihracat hedefi 23 milyar dolar. Orta vadede 40 milyar dolar hedef var. Firmalarımızın azmi ve fuarların katkılarıyla bu hedefleri yakalayacağımızdan eminiz’’ açıklamalarında bulundu.

Gültepe: "Biz İstanbul’u moda merkezi Anadolu’yu üretim üssü yapmak istiyoruz"

Fuar açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise hazır giyim sektöründeki hedefler ile ilgili konuştu. TİM Başkanı Gültepe, “Biz İstanbul’u moda merkezi Anadolu’yu üretim üssü yapmak istiyoruz. İstanbul, daha şimdiden dünyanın sayılı moda şehirleri arasında yer alıyor. Gerek tasarımcılarımızın gücüyle, gerekse sektörümüzdeki iş insanlarımızın bilgi birikimiyle, İstanbul kendini ispat etmiş bir moda şehri konumunda. IFCO ile bu kimliğini daha da perçinleyeceğiz’’ dedi.

“İhracatta dolar Euro paritesinin etkilerini hissediyoruz’’

Gültepe, “Sektör iki yılda 100 binin üzerinde yeni istihdam oluşturdu. 2021’i 20,3 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattı. Yılbaşından bu yana 13,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 11,2 artıda. Hazır giyimde ülkemizin en büyük pazarı Avrupa Birliği. Avrupa’ya ağırlıklı olarak Euro ile ihracat yapıyoruz. Oysa ham madde ve ara malı ithalatımız karşılığında dolar ödüyoruz. Dolayısı ile son aylarda parite etkisini çok fazla hissediyoruz. Ocak-Temmuz döneminde parite kaynaklı kaybımız hazır giyimde 800 milyon dolar, genel ihracatta 7 milyar doları buldu. Biz her koşulda ihracatımızı, ihracatçımızı geleceğe hazırlamak durumundayız’’ şeklinde konuştu.

Avdagiç: “Yaşanan zorluklarda fırsatlar var bu fırsatları değerlendirmeliyiz’’

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise “Türk ekonomisinin amiral gemisi sektörlerinden birinin fuarını gerçekleştiriyoruz. İstanbul’u sadece üretimin değil bu sektörün fuarlarının da merkezi yapacağız. Sektörün ihracat hedeflerini aşacağına eminim. Yaşadığımız bazı zorluklar var, bu zorluklardan çıkaracağımız fırsatlar da var bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Türk iş dünyası olarak sıkıntıları avantaja çevirebilecek bir toplumuz’’ dedi.