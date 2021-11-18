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Hazır giyimde ihracat 17.4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı

Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 17.4 milyar dolarlık bir ihracat yapan hazır giyim sektörünün, bu seneyi ihracatta yüzde 20 artış göstererek yaklaşık 20 milyar dolarla kapatması bekleniyor.

Ekonomi 18.11.2021, 13:54
Hazır giyimde ihracat 17.4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı

Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 17.4 milyar dolarlık bir ihracat yapan hazır giyim sektörünün, bu seneyi ihracatta yüzde 20 artış göstererek yaklaşık 20 milyar dolarla kapatması bekleniyor.

Elazığ Valiliği koordinesinde Elazığ TSO ev sahipliğinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından ’Tekstil Sektörü İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Dernek üyesi olan 19 büyük tekstil firmasının yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin rekabet gücü, sürdürülebilir üretim, dijital alt yapının güçlendirilmesi ve istihdam gibi konular ele alındı. Toplantı kapsamında FKA uzmanı, sinevizyon gösterimi destekli kentte hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan sektörler hakkında bilgi verdi.

"Türkiye’nin refahı 20 yıllık periyotta ciddi anlamda arttı"

Türkiye’nin son 20 yıllık periyotta refahını ciddi anlamda arttırdığını ifade eden Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, “Bu refah artışında da özel sektörün çok önemli bir payı olduğu muhakkak. Özel sektörün oluşturduğu büyüklüğün yalnızca iç pazarla dönük imalatla sınırlı olmadığını özellikle dış pazarlara dönük imalatlarla, üretimlerle, satışlarla ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladıkları malum. Türkiye, sürekli ihracat rekorları kırarak bugünlere geliyor. Bu da Türkiye’nin dünya çapında bir üretim ve satış pazarlama kabiliyetini işaret ediyor. Bu vesile ile özel sektörümüzün bu başarılı dinamik yönetiminden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bu birlikte düşünme ve birlikte çalışma anlayışını bu şehrin bütün unsurlarının, bütün aktörlerinin benimseyerek bu yönde gayret göstererek Elazığ’ımızı daha ileri noktalara götürmek için hep birlikte çalışmamıza vesile olacağına inanıyorum. İlimize gelen yatırımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah, görüşmeler müspet neticelenir. Bunun sonucunda biz de hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak çok ihtiyacımız var, istifade etmiş oluruz" dedi.

“2021 yılı herhalde 20 milyar dolarla kapatacak. Yaklaşık yüzde 20 gibi bir artış var"

TGSD Başkanlarından Ramazan Kaya 450’ye yakın üyelerinin olduğunu söyledi. Türkiye ihracatının da yüzde 55’ini yapan bir derneklerinin olduğunu aktaran Kaya, "2020 ile başlayan pandemiyle beraber hazır giyim sektörü bir negatif algılamaya geçti. Sonra 1.5 yıldır biz diğer sektörlerden biraz pozitif ayrıştık. Bu sebepten dolayı işlerimiz iyi ve önümüzdeki dönemlerde de iyi olacağını düşünerek gelen siparişleri de göz önünde bulundurarak yatırım iştahı ile beraber şehrimizi ziyarete geldik. Buradaki amaç, bir istihdam alanı oluşturmak ve bu işi devamlılığını sağlamak. Hepimizin ağzında sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi var. Çünkü pandemi ile beraber ticaretin şekilleri değişti. Bir değişim ve dönüşüm şeklinde girdik. Özellikle bu 1.5 yıldır herhangi bir seyahatin edilmediği bir noktada yine işlerimiz devam etti. Hazır giyim sektörü 2020 yılında 17.4 milyar dolar bir ihracat yaptı, 2021 yılına baktığımız zaman herhalde 20 milyar dolarla kapatacak. Yaklaşık yüzde 20 gibi bir artış var" diye konuştu.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ise "Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin yönetim kurulunun katılımıyla yine bir toplantı yaparak, ilimizde tekstil sektörünün gelişim süreçlerini ve neler yapılabileceğini istişare ederek başlamıştı. Sektörümüz açısından bu toplantı milat olmuş ve sonrasında Organize Sanayi Bölgesinde çok değerli yatırımlar başlamıştır. İlimiz açısından tekstil sektöründeki bu yeni dönem üzerine valiliğimiz öncülüğünde ve destekleriyle FKA ve odamız tarafından cazibe merkezleri programı kapsamında Tekstil Kent Projesi uygulamaya alınmış ve sektör için çok değerli altyapı hazırlık süreçleri başlatılmıştır. İnanıyoruz ki Anadolu’nun bu kadim kentinde yapılacak her yatırım hem ilimiz hem de yatırımcılar için çok değerli olacaktır” şeklinde konuştu.

İstişare toplantısı sonrası heyet, Organize Sanayi Bölgesine geçerek alanı gezdi.

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