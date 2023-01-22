Hazır giyimcilerin Almanya hedefi 500 milyon dolar

Premiere Vision New York Fuarı’na ilk kez milli katılım gerçekleştirerek başarılı iş bağlantılarıyla dönen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), bu kez de 24-26 Ocak’ta dünyanın en önemli tekstil fuarlarından Munich Fabric Start the Source Fuarı’na Türkiye milli katılım organizasyon ila 12 Türk firması ile katılacak. Egeli hazır giyim ihracatçıları Almanya’ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Türkiye’nin Çin ve Bangladeş’in ardından Almanya’nın üçüncü büyük giyim tedarikçisi konumunda olduğunu vurgulayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “24-26 Ocak’ta tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan, dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start the Source Fuarı’na milli katılım organizasyonu ile 12 firmamızla katılıyoruz. Fuar yılda iki defa düzenleniyor. Her sene 41 farklı ülkeden binin üzerinde firmanın yer aldığı gibi dünyanın dört bir yanından da 20 binin üzerinde uluslararası katılımcı ziyaret ediyor. Biz 2017 ve 2019 yıllarında Munich Fabric Start Fuarı’nın Sourcing bölümüne milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. 2022 yılında da milli katılım planlıyorduk ancak fuar pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Milli katılım organizasyonumuz ile ülkemizin Almanya pazarından aldığı yüzde 10’luk payı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EHKİB; ABD, İtalya, Fransa ve Almanya’ya yoğunlaştı

Sertbaş, “Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde milli katılım düzenlediğimiz PV New York Fuarı’nın temmuz ayında gerçekleşecek ikinci edisyonuna da katılım sağlamayı planlıyoruz. ABD’ye yönelik sonbaharda bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi de gündemimizde yer alıyor. Kış fuarlarını şubat ayında 18 firmayla katılacağımız PV Manufacturing Paris Fuar’ıyla noktalayacağız. Sonraki dış pazar etkinliğimiz ise mart başında İzmir’de gerçekleşecek İtalya alım heyeti olacak. MFS the Source Fuarı’nın ikinci edisyonu temmuz ayında gerçekleşecek. Bu fuara da katılım sağlamayı planlıyoruz. 2023 yılı sonunda toplam 6 fuara milli katılım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

2022’de Almanya’ya 3,6 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise Almanya’nın en büyük hazır giyim ihraç pazarı olduğunu belirterek şunları söyledi: “MFS the Source Fuarı’na EHKİB olarak düzenli katılım sağlanmamız çok önemli. Firmalarımız3 gün boyunca ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisine sunacak. Almanya’nın 2022 yılının 10 aylık dönemindeki toplam giyim ithalatı 43,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin yıl sonu toplam ithalatının 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Almanya’nın 2021 yılı toplam hazır giyim ithalatı ise 48,7 milyar dolar. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü en büyük pazarı Almanya’ya 2022 yılında yüzde 5 artışla 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Birliğimizin ihracatında ilk sırada yer alan Almanya’ya ise geçen yıla göre yüzde 5 ivmeyle 350 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. EHKİB olarak Almanya’ya ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz.”